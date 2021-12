Alex Belli è deciso a lasciare il Grande Fratello Vip. Colpo di scena all’interno della casa più spiata d’Italia: sembra, infatti, che l’attore voglia andare via. Questa scelta ha fatto infuriare Soleil: tra i due, è nata un’accesa lite, tanto che Belli ha apostrofato l’influencer con parole poco carine, a cui lei ha risposto delineandolo come un “miserabilissimo fake”, aggiungendo: “Le urla le porti a quella cretina di tua moglie”. Poi, lo ha baciato appassionatamente, lasciando l’attore sconvolto.

Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge ed Alex Belli: sembra che l’attore sia intenzionato a lasciare la casa. Una decisione che ha fatto infuriare Soleil, con cui ha stabilito una fortissima intesa. Tra i due, è scoppiata una lite.

La furiosa lite con Soleil

Alex ha accusato l’influencer: “Non hai capito un caz** di me e del mio cuore, non hai capito una minc**ia”. Soleil replica: “Hai un cuore di polistirolo” e l’attore, sempre più innervosito: “Ma vai a fan**lo, ma cosa stai dicendo str****”. La discussione è proseguita in giardino, quando Belli si è avvicinato a Soleil che in quel momento stava ballando da sola.

“Io ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei. Fai vedere solamente che sei una str****. Sai cosa sei? Sei una caz** di bambina, che ha un cuore pazzesco e invece fai vedere solamente il fatto che tu sei una str****, è questo che vuoi fare vedere”.

Soleil non si è fatta attendere e ha risposto alle parole dell’attore: “Sei solo un altro miserabilissimo fake“.

A quel punto, è passato un aereo dedicato alla coppia, ribattezzata Solex. La Sorge ha sminuito l’episodio dinanzi ad Alex che l’ha nuovamente attaccata: “Hai la sensibilità di un dinosauro. Cerchi sempre di distruggere quello che ho dentro, cerchi sempre di andare a ferirmi. L’unica cosa che è capace di fare è ferire le persone”.

Alex tenta di riavvicinarsi a Soleil

L’attore si è lasciato andare a un gesto affettuoso verso Soleil: stanco di litigare, l’ha abbracciata, chiedendole di smetterla di discutere ma l’influencer non ha ceduto, intimandogli di lasciarla andare.

Alex a quel punto ha svelato che il motivo di tanta rabbia da parte di Soleil è determinato alla sua decisione di lasciare il Gf Vip: “Smettila di ferirmi, andiamo a finire in un tunnel dove non ne usciamo più. Non andiamo a finire in questa cosa dove non c’è più ritorno. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose proprio l’ultimo giorno in cui devo andare via per problemi reali? Te l’ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera rispetto alla mia decisione”.

Il bacio di Soleil

Soleil a quel punto ha inaspettatamente baciato Alex appassionatamente davanti a tutti gli altri concorrenti, dicendogli: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”.

Non resta che scoprire cosa accadrà stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip.