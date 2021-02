Chi è Orsetto? Andiamo a scoprire tutti gli indizi che riguardano il costume del protagonista di questa edizione del reality show Il Cantante Mascherato.

Gli indizi

Orsetto è uno dei 9 costumi che partecipa a questa edizione de Il Cantante Mascherato. Il reality show condotto da Milly Carlucci che il venerdì sera tiene incollati milioni di telespettatori alla tv. Ad accompagnarlo infatti, troviamo anche Lupo, Tigre Azzurra, Gatto, Pappagallo, Baby Alieno, Farfalla, Leone, Angelo, Giraffa e Pecorella.

Nella sua presentazione Orsetto ha subito incuriosito gli spettatori in quanto con animo gentile ha parlato di una certa Carolina della quale, in passato, è stato innamorato. Infatti, a tal proposito ha dichiarato che si chiama Teddy e che appartiene a Carolina. Questo è il primo e fondamentale indizio su cui basarsi per scoprire la sua identità.

Inoltre, ha aggiunto: “Di me posso dire che non sopporto le ingiustizie, sono molto onesto e coraggioso. Ho solo un problema con l’abbandono: infatti io gli altri non li abbandono mai”. Carolina è la bambina che l’ha adottato, ma lui si è perso: “Carolina, vienimi a riprendere dove mi hai lasciato”.

Nel corso delle puntate ha cercato di farsi conoscere sempre di più dicendo: “Da quando sono entrato nell’Orsetto mi sono ricordato di Carolina… Avevamo 13 anni, ci tenevamo la mano fuori da scuola, poi lei è andata in Inghilterra. Un giorno mi ha telefonato e mi ha lasciato. Sono stato malissimo per un sacco di tempo, così ho capito di essere sensibile e romantico. Mi piace molto andare a cavallo e salvare le donzelle, il mio è un lavoro di gruppo. A volte il gruppo va avanti senza di me e un po’ mi dispiace. Mi sto divertendo un sacco”.

Milly Carlucci alla presentazione della maschera ha aggiunto: “È il nostro peluches di quando eravamo bambini, che usavamo per consolarci. È divertente e rassicurante allo stesso tempo (…) il compagno ideale di tutti i bambini. È dolce, tenero, irresistibile”.

Orsetto: ipotesi su chi possa essere

Sia i giudici che i telespettatori ora si chiedono chi è il Vip che si nasconde sotto le tenere sembianze dell’Orsetto. A tal riguardo sono venuti fuori diversi nomi. Tenendo conto anche degli ultimi indizi.

Nella scorsa puntata la maschera ha infatti dato ulteriori indizi. Dopo uno stacco pubblicitario ha salutato aggiungendo una frase che rimanda a Ballando con le Stelle: “Ciao! Grazie a tutte le persone che mi hanno fatto tornare qui. Ho voglia di ballare con te”.

Per questo Costantino Della Gherardesca si è soffermato sulla possibilità che potrebbe trattarsi di Paolo Belli, che faceva parte di un gruppo chiamato “Ladri di biciclette”. Caterina Balivo, menziona Marco Morandi, mentre Patty Pravo, che ha sottolineato che la maglietta potrebbe essere quella di un gondoliere veneziano con la cadenza romagnola, ha formulato l’ipotesi che possa trattarsi di Valentino Rossi.

Per Francesco Facchinetti Orsetto è Ben del duo Benji e Fede, Flavio Insinna invece si è concentrato sull’indizio “Da grande voglio fare il lanciatore di coltelli” e, approfondendo la sua riflessione, ha fatto il nome di Yuri Chechi, medaglia di bronzo agli anelli alle Olimpiadi di Atene 2004. Dal pubblico presente in studio si è sollevato poi il nome di Tommaso Paradiso, la cui ex ragazza era Carolina Sansoni.

Per voi invece chi si nasconde sotto la maschera di Orsetto? Fatecelo sapere nei commenti.

