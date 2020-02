Il cantante mascherato, chi è il leone? Chi è l’Angelo?

E’ questa sera la finale de Il cantante mascherato, su Rai 1. Il talent game show, condotto da Milly Carlucci, vede cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Questa sera si conoscerà il vincitore.

In queste ore la domanda che tanti si pongono è: “Chi è il leone?”. I giudici, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, devono giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. Sull’identità sono tante le ipotesi. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

Sfida tra Mastino e Mostro

La puntata di venerdì 31 gennaio 2020 è iniziata con il primo verdetto. L’ultima puntata si è conclusa con la sfida tra il Mastino Napoletano e il Mostro che si è conclusa con la vittoria di Mastino. Mostro ha dunque dovuto svelare la sua identità e si è scoperto che è Fausto Leali. Alcuni dei giurati avevano intuito che dietro la maschera si nascondeva proprio Leali.

Chi è il leone?

Alcune identità sono state svelate nel corso delle passate puntate: Orietta Berti L’unicorno, Arisa Il barboncino ed Emanuela Aureli Il pavone. Ma ci sono ancora cinque personaggi avvolti nel mistero. Al momento Il leone, secondo la giuria, potrebbe essere: Al Bano, Max Giusti o Gabriele Cirilli.

Sono poi ancora ignote le identità de: L’angelo, Il mastino, Il mostro.

Chi è l’angelo?

Valerio Scanu è il vip più gettonato per l’Angelo ma si rincorrono anche i nomi di Massimo di Cataldo e Serena Rossi, visto che non è sicuro si tratti di un uomo.