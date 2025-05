“All’esito del Consiglio comunale di ieri, un dato è innegabile: l’amministrazione targata Matacena, a distanza di 11 mesi dall’elezione, non ha i numeri per amministrare”. Lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Forza Aversa, Dino Carratù.

Aversa, Carratù: “Matacena azzeri giunta e verifichi se ha i numeri”

“Lo si è visto, palesemente, sia con il voto di sfiducia all’Assessore De Cristofaro – solo 12 su 15 voti in suo favore – sia in maniera eclatante con il voto di sfiducia all’Assessore Diana – 19 voti a favore della sfiducia e 6 contrari. Insomma, se la matematica non è un’opinione, nella migliore delle ipotesi Matacena può contare su 12 voti in Consiglio, evidentemente insufficienti per deliberare alcunché. L’attenzione, però, va posta anche su un elemento che pare sfuggire: giacché il Sindaco delega, con decreto, l’esercizio di funzioni agli Assessori comunali, la sfiducia a 2 Assessori è evidentemente la sfiducia anzitutto nei suoi confronti. Forse non se n’è ancora reso conto. Come sottolineato in Consiglio comunale – continua Carratù – benché le mozioni di sfiducia erano nei confronti di due componenti della giunta, nessuno degli altri 5 Assessori si salva: sono tutti inesorabilmente inefficienti allo stesso modo”.

“C’è chi come l’Assessore Barrella percepisce un’indennità senza aver mai svolto effettivamente il suo ruolo di indirizzo politico, giacché dall’inizio dell’incarico ha firmato una sola delibera di giunta; c’è chi ha promesso fuoco e fiamme tra approvazione del PUC e riapertura del Mercato Ortofrutticolo, ed entrambi i progetti sono fermi al palo, senza trascurare l’inadeguatezza del SUAP; c’è chi ha provato ad illuminare l’Arco dell’Annunziata dimenticandosi che è un monumento sottoposto a vincolo e necessitava di autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza”, prosegue Carratù.

“C’è chi non si accorge che le strade aversane sono paragonabili alla groviera svizzera e che le scuole pubbliche comunali se ne cadono a pezzi; c’è chi non si accorge e non si è accorto sino ad ora che l’erba non si trasforma in fieno da sola e che la spazzatura non fa parte dell’arredo urbano; c’è chi vuole far passare un ordinario atto di gestione contabile come il nuovo Piano Marshall; c’è chi non si è accorto che ad Aversa esistono categorie deboli, dimenticandosi del diritto-dovere di fornire assistenza oppure non si è accorta che circa 30000 multe non sono state mai notificate, contribuendo a generare un danno erariale di qualche milione di euro. Insomma, ci eravamo quasi abituati all’inefficienza della precedente amministrazione, ma con questi ignoranti allo sbaraglio stiamo davvero raschiando il fondo. Il Sindaco Matacena – conclude Carratù – azzeri subito la giunta e verifichi se ha ancora i numeri, non per tirare a campare ma per amministrare seriamente. Se così non è, si rechi al protocollo e si dimetta. Aversa non ne può più di cattivi amministratori”.