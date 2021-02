Chi è Tigre Azzurra, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio.

Tigre Azzurra, indizi

La Tigre Azzurra è una maschera Solitaria per Scelta. Questo indizio sembra essere il principale tra tutti secondo noi.

Questo indizio sembra essere il principale tra tutti secondo noi. La tigre dice che la solitudine appare come potere agli altri, ma non è sempre così per la persona sola

agli altri, ma non è sempre così per la persona sola La Tigre Azzurra racconta che nessuno la accudisce

Unica nel suo genere: la maschera della Tigre si definisce assolutamente unica

La maschera della Tigre Azzurra è Guerriera e Spirituale insieme . Questo indizio potrebbe essere fuorviante nel caso, secondo noi, non ci sia una spiritualità riconosciuta universalmente per il personaggio.

. Questo indizio potrebbe essere fuorviante nel caso, secondo noi, non ci sia una spiritualità riconosciuta universalmente per il personaggio. Aggressiva e Fragile: deve avere un fare aggressivo che nasconde un animo sensibile

Ha pochi amici: la Tigre Azzurra non è una compagnona. (sottolineare questo indizio ci fa pensare che noi dovremmo sapere qualcosa circa la sua cerchia o il modo di vivere della Tigre).

(sottolineare questo indizio ci fa pensare che noi dovremmo sapere qualcosa circa la sua cerchia o il modo di vivere della Tigre). “La bestia che è dentro di voi è molto più bestia di me” è stata la dichiarazione della prima serata

La tigre dice: “Sento il dovere di interessare, ma chi mi interessa non c’è. Mi piace ascoltare le storie ma non ne trovo di interessanti, mi annoiano tutte. “

Ipotesi

E’ entrato accompagnato sul palco: potrebbe essere anziano? Anche la voce sembra matura e sul palco si è mosso poco. Secondo i giudici potrebbe trattarsi di Gianluca Guidi (figlio di Jhonny Dorelli secondo Patty Pravo), Paolo Conticini, Max Giusti e Max Tortora (interista, tigre colore azzurro secondo Caterina Balivo). Anche se sul web circolano i nomi di Alberto Matano e Loredana Bertè.

In effetti sappiamo che Loredana ha perso la sorella e che spesso si è trovata da sola nella vita. Questi indizi che sottolineano il fatto che sia circondata da poche persone ci fanno pensare che noi dovremmo essere a conoscenza di qualche dettaglio della vita del cantante mascherato Tigre Azzurra per poter risalire all’identità. Hanno aggiunto anche che si tratta di una donna e Milly Carlucci ha dichiarato che è una persona forte ma anche solitaria per scelta, spirituale e piena di grinta.

La maschera della tigre azzurra parla di sé dicendo che non è forte come tutti pensano. Perché questa forza data dall’essere il predatore più feroce in realtà naasconde molte solitudine. La maschera è una persona sola per scelta.

Gli altri concorrenti

continua a leggere su Teleclubitalia.it