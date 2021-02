Gatto è uno dei costumi del programma di Rai 1 Il Cantante Mascherato. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Andiamo a scoprire tutti gli indizi e le ipotesi sul vip che si nasconde dietro.

Gli indizi

Gatto si presenta come un felino vestito da rapper, con grossi occhioni verdi ed una felpa molto colorata. Nella presentazione della maschera, la conduttrice Milly Carlucci ha detto: “è forse l’animale più amato dai social, ma è un felino che graffia e fa anche male. Non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Non è affatto il giocattolone che potrebbe sembrare”.

Inoltre, Gatto ha fornito numerosi indizi riguardo la sua identità. Infatti, nella presentazione ha detto: “Il motivo per cui ho deciso di presentarmi a voi vestito così è perché la vita mi ha portato a diventare Gatto. Io, come il gatto, sono diventato solitario e indipendente, a volte sperduto, sicuramente libero. Diciamo che mi sento più come uno di quei gatti selvatici, che devono continuamente lottare per la sopravvivenza. Ne ho vissute di avventure, quindi ora so affrontare la vita da mille prospettive diverse, dall’alto di un tetto come dal basso di un vicolo. Sotto questa maschera si nasconde un cuore ferito e deluso. Sono il Gatto, amami come sono, oppure non amarmi affatto”.

Gatto: prime ipotesi riguardo il vip che si nasconde dietro la maschera

Durante il corso della prima puntata Gatto si è esibito con il brano Smooth Criminal di Michael Jackson, ma la voce era ben camuffata, quindi non era possibile capire chi si celasse dietro. Inoltre, prima della sua esibizione ha dato ulteriori indizi.

Infatti, ha dichiarato: “Mi devo ancora perdonare di essermi fatto influenzare dalle persone facendomi fare cose che non volevo. Sono una persona che in passato si è sempre spesa per gli altri ma non mi sono voluto abbastanza bene: quindi se ora graffio mi dispiace, ma capitemi”.

Ha poi aggiunto: “Con i gatti non si scherza, non potete tradire la fiducia di un gatto. mi presento a voi così perché la vita mi ha portato a diventare gatto”.

Stando alle prime ipotesi, per i giudici de Il Cantante Mascherato, dietro il costume potrebbe nascondersi, visto l’abbigliamento, un rapper napoletano che sta conquistando il pubblico Rai. Si tratterebbe, secondo Facchinetti, di Clementino, giudice di The Voice Senior. Per Patty Pravo invece si tratta di Francesco Sarcina.

Per Flavio Insinna, Gatto, è Giampiero Ingrassia. Invece per Costantino Della Gherardesca è Guglielmo Scilla. Infine, Caterina Balivo, ha lanciato il nome di Francesco Monte, che ha già partecipato a Tale e Quale Show mostrando le sue doti canore.

Per voi invece chi si nasconde dietro la maschera? Fatecelo sapere con un commento.

