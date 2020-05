Campania, l’elenco dei negozi che ripartono il 18 maggio: fissati anche orari di apertura e chiusura

Da lunedì 18 maggio riaprono migliaia di attività commerciali anche in Campania come nel resto d’Italia. Parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza, negozi di abbigliamento. Ristoranti e pizzerie invece continueranno a lavorare per l’asporto almeno fino a giovedì 21 maggio. Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca.

Orario apertura e chiusura negozi

Sarà consentito un orario prolungato per le attività commerciali. Il Governatore Vincenzo De Luca, nel corso della sua ultima diretta, ha annunciato infatti che la fascia oraria in cui sarà conentito alzare le saracinesche sarà dalle sette del mattino alle 23. Oltre quell’ora, i negozi dovranno chiudere. Restano valide per tutti le misure di prevenzione anti-covid per clienti e dipendenti: uso delle mascherine e distanziamento sociale.

L’elenco delle attività che riaprono in Campania il 18 maggio

In dubbio anche la ripartenza in Campania degli stabilimenti balneari, che potranno riaprire al pubblico con qualche giorno di ritardo così come avverrà per ristoranti e pizzerie. Alla base della decisione del Presidente della Regione la volontà di stilare linee guida meno rigorose che consentano agli operatori del settore (ristorazione e balneari) di lavorare in condizioni di sicurezza senza però perdere troppa clientela per via degli spazi contingentati. Le riaperture previste per lunedì 18 maggio interessano:

negozi al dettaglio (in tutte le regioni)

bar

parrucchieri

barbieri

estetisti

musei e biblioteche

messe (in tutte le regioni)

centri sportivi all’aperto

Altre attività

spiagge e stabilimenti ( ? )

) ristoranti e pizzerie (21 maggio)