Il Giro d’Italia 2025 fa tappa in Campania e, come da tradizione, porta con sé entusiasmo, ma anche modifiche alla viabilità e alla vita quotidiana, in particolare per studenti e famiglie.

Giro d’Italia 2025, scuole chiuse giovedì 15 maggio in numerosi comuni della Campania: l’elenco

In occasione della sesta tappa della 108ª edizione, che partirà da Potenza (Basilicata) e si concluderà a Napoli, numerosi comuni campani hanno disposto la chiusura delle scuole giovedì 15 maggio, per consentire lo svolgimento in sicurezza della corsa ciclistica.

Il percorso della tappa prevede l’ingresso in Campania attraverso il valico di Monte Carruozzo, con prima tappa campana a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino. La carovana rosa attraverserà poi Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco, Cassano Irpino, Volturara Irpina, Atripalda, Avellino, Monteforte Irpino e Baiano, prima di entrare nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, toccando Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Cardito, Caivano, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola e Napoli.

A causa dei numerosi blocchi stradali previsti per garantire la sicurezza dei corridori e del pubblico, diversi sindaci hanno emanato ordinanze di chiusura temporanea degli istituti scolastici o di uscita anticipata. Napoli, punto d’arrivo della tappa, adotterà misure differenziate per municipalità, con chiusure parziali in determinate fasce orarie.

Ecco l’elenco aggiornato dei Comuni con scuole chiuse o ad orario ridotto:

Atripalda: scuole chiuse

Avellino: scuole chiuse

Monteforte Irpino: uscita anticipata alle ore 11

Baiano: scuole chiuse

Nola: scuole chiuse

Brusciano: scuole chiuse

Pomigliano d’Arco: scuole chiuse

Caivano: uscita anticipata alle ore 12

Cardito: scuole aperte, ma con momenti di pausa per vedere i ciclisti

Frattaminore: scuole chiuse

Frattamaggiore: chiusura anticipata alle ore 12

Casoria: scuole chiuse

Afragola: chiusura dalle ore 11

Napoli: scuole chiuse in alcune municipalità e per alcune fasce orarie

L’iniziativa di chiudere o modificare l’orario delle scuole risponde all’esigenza di garantire la sicurezza degli studenti, evitare ingorghi e favorire la buona riuscita dell’evento sportivo, che richiama ogni anno migliaia di appassionati lungo le strade italiane.

In alcune località, come Cardito, le lezioni continueranno regolarmente, ma sarà consentito agli alunni di assistere in cortile al passaggio dei ciclisti, rendendo così la giornata anche un’opportunità educativa e di festa.