La città è pronta a esplodere di gioia, ancora una volta. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia, conquistato venerdì 23 maggio, il Napoli si regala oggi — lunedì 26 maggio — l’abbraccio più caloroso della sua gente, con una parata trionfale su pullman scoperto che attraverserà il lungomare partenopeo.

Festa scudetto Napoli, oggi la parata coi bus scoperti: orari e percorso

Un evento senza precedenti recenti: se nel 2023 il giro celebrativo non si era potuto fare, stavolta il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di celebrare alla grande il secondo titolo in tre anni — un’impresa mai riuscita prima nella storia azzurra. E lo farà tra due ali di folla: si stimano oltre 150 mila persone solo sul lungomare e almeno altre 50 mila davanti ai maxischermi installati in vari punti della città.

La festa avrà inizio alle ore 15, con i calciatori che sbarcheranno in barca al Molo Luise, prima di salire su due bus scoperti che percorreranno due volte un tratto di 2,5 chilometri, da Mergellina a Piazza Vittoria, passando per via Caracciolo, in un lento corteo festoso che si concluderà — almeno sulla carta — intorno alle 17:30. Ma sarà difficile contenere l’euforia di un popolo che ha atteso questo momento con trepidazione.

Il dispositivo di sicurezza sarà imponente: il percorso sarà transennato e presidiato in ogni punto per garantire che la celebrazione si svolga in totale sicurezza