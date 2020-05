De Luca: “Apertura ristoranti giovedì, un metro di distanza e barriere in plexiglas”

Campania. De Luca vuole posticipare l’apertura dei ristoranti: si attende solo l’ufficialità.Il Presidente della Regione Campania non ha dubbi: i ristoranti apriranno solo giovedì prossimo. Il governatore ha dichiarato che, a suo modo di intendere le cose, il Governo ha emanato nel decreto regole troppo rigide per la riaperture del comparto della ristorazione.

De Luca: “Apertura ristoranti giovedì”

“La regione vuole aprire tutto ma dobbiamo approvare delle misure come regione diverse che siano meno restrittive”, ha dichiarato il governatore. “Se devi avere due metri da tavolo a tavolo pochi potranno aprire. Stiamo pensando di diminuire la distanza da due metri a un metro. Stiamo pensando di far istallare dei pannelli divisori di plastica o di plexiglas. Noi vogliamo aprire tutto perciò dobbiamo perdere due tre giorni in più per fare la sanificazione e procurarsi i pannelli”.

Poi conclude: “Noi faremo misure per far partire tutti ma lo dobbiamo farlo in sicurezza mettendo i ristoratori al riparo da sanzioni. Se apriamo lunedì i Nas chiuderanno molti locali e facciamo la figura del piffero. Ci servono due, tre giorni per scrivere nuove norme. Faremo un video per raccogliere le prescrizioni dei nostri sanitari”.