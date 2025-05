Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing. A Paestum il 16 maggio primo convegno della Regione Campania

Sarà Paestum, durante la kermesse “Cibo e Dintorni”, ad ospitare il primo di una serie di convegni promossi dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in un ciclo di eventi dal titolo “Enoturismo in Campania: strumento di valorizzazione e marketing”. Appuntamento venerdì, 16 maggio 2015, alle ore 14, presso la “Sala del Sapere” dell’ex Tabacchificio SAIM – Borgo di Cafasso.

Al convegno, moderato dalla dottoressa Marianna Ferri dell’Ufficio Stampa della Regione Campania, interverranno la dottoressa Margherita Rizzuto, coordinatrice del gruppo interassesoriale “Percorsi agroalimentari ed enoturistici”, il dottor Marco Razzano, del Consiglio Nazionale “Città del Vino”, la dottoressa Flora Della Valle, dirigente UOD Valorizzazione tutela e tracciabilità del prodotto agricolo della Regione Campania e Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania. Le conclusioni saranno affidate all’Onorevole Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. A seguire, alle ore 16, è prevista una Masterclass curata dall’Associazione Italiana Sommelier della Campania.

L’obiettivo del convegno e della Regione Campania è far conoscere dati e tendenze del settore enoturistico campano, da promuovere come forma di turismo con identità specifica, e favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole attraverso l’ampliamento delle attività economiche nel settore turistico in prospettiva sia nazionale che internazionale.

Una opportunità importante per tutti gli appartenenti al settore che potranno iscriversi all’albo regionale degli operatori enoturistici. Le aziende, interessate ad essere inserite nel sistema come operatori enoturistici della Regione Campania, potranno iscriversi al link presente nella sezione agricoltura: https://agricoltura.regione.campania.it/enoturismo/enoturismo.html.

Troveranno il disciplinare con le indicazioni dei requisiti necessari ed i moduli da compilare per formalizzare la propria richiesta per essere inserite nel sistema degli operatori enoturistici della Regione Campania. Le domande dovranno essere inviate e presentate, poi, tramite posta certificata all’indirizzo: [email protected]

