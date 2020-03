Coronavirus, sanzioni: rischio arresto e multe per chi esce di casa senza motivi di necessità

Sanzioni pesanti per chi viola le disposizioni anti-coronavirus. E’ previsto infatti l’arresto fino a tre mesi e multe da 206 euro per tutti i trasgressori che non rispettino i limiti di spostamento imposti dal Governo. A prevederlo l’art. 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.

Coronavirus. Le sanzioni: arresto o ammenda per chi esce di casa

Stando a quanto previsto dal decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro. Ma pene più gravi possono essere comminate per chi adotterà comportamenti, come ad esempio la fuga dalla quarantena per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica. In questi casi, infatti, il Governo ha deciso di potenziare le possibili sanzioni contro chi viola le norme.

False dichiarazioni

Integra un reato penale anche chi fornisce false informazioni nell’autodichiarazione. Ci si può spostare, infatti, solo per motivi di lavoro, comprovata necessità e per motivi di salute. In questi tre casi, il cittadino deve compilare un modulo di autocerficazione da portare con sé o da compilare in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. La «veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli». La raccomandazione alle forze dell’ordine è quella di ammonire il cittadino a dire la verità, ma in caso di riscontro negativo si procederà alla cattura. Un rischio previsto anche per chi viola la quarantena.