Napoli, agente della Municipale licenziato: ha annullato 282 multe per sé, per familiari e amici

Un agente della polizia municipale, 44 anni, in servizio presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato sollevato dall’incarico dal Comune dopo essere stato accusato di aver annullato contravvenzioni per un valore superiore ai 50 mila euro. Le sanzioni cancellate avrebbero riguardato lui stesso, il padre, la compagna e altri due individui. L’ente comunale lo accusa di aver violato le normative sul conflitto di interessi, arrecando un vantaggio personale ed economico a sé e ai propri cari, causando al contempo un danno economico all’amministrazione. La notizia è stata riportata da La Repubblica.

Le indagini interne

Durante una verifica condotta all’interno degli uffici comunali, è emerso che il vigile, identificato con le iniziali M.C., avrebbe annullato irregolarmente ben 282 verbali. Di questi, 13 risultano intestati a suoi parenti stretti, mentre i restanti 269 riguardano due persone non legate direttamente a lui. Secondo quanto emerso, l’agente avrebbe usato le proprie credenziali per accedere al sistema informatico e procedere con la chiusura delle sanzioni, senza avere né l’autorizzazione necessaria né la documentazione giustificativa prevista dalle procedure.

La reazione del Comune

La scoperta ha provocato forte sconcerto negli uffici dell’amministrazione comunale. Il Comune ha deciso di adottare una posizione molto rigida, definendo la condotta del dipendente “di estrema gravità” e sottolineando come non vi fossero motivi legittimi per l’annullamento delle multe. Oltre al licenziamento, il caso è stato trasmesso alle autorità competenti per valutare eventuali conseguenze di natura penale.