Controlli ai lidi di Baia: sequestri, sanzioni e lavoratori in nero

Estate, tempo di mare e vacanze, ma anche di controlli serrati sul rispetto delle norme nei luoghi della movida e del turismo. Nei giorni scorsi, il litorale di Baia è finito al centro di un’operazione interforze predisposta dalla Questura di Napoli per intensificare la vigilanza nelle aree balneari. Diverse le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.

Controlli ai lidi di Baia: sequestri e sanzioni

L’azione, che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Asl Napoli 2 Nord e Ispettorato del Lavoro, ha portato alla luce gravi irregolarità in tre attività ricettive della zona.

In uno degli stabilimenti ispezionati è stato scoperto un lavoratore non in regola e sono emerse criticità igienico-sanitarie tali da determinare la sospensione di un locale adibito a deposito alimentare. Per la stessa struttura è stata anche irrogata una sanzione legata alla violazione delle normative HACCP.

Lavoratori in nero

Ben più pesante la situazione riscontrata in una seconda attività, dove sono stati trovati otto lavoratori privi di regolare contratto e un’occupazione abusiva di circa 2.000 metri quadrati di area demaniale marittima. Le sanzioni amministrative comminate ammontano complessivamente a 15.000 euro. Ma è nella terza struttura balneare che è scattato il provvedimento più severo: gli agenti hanno infatti constatato la reiterata violazione di un ordine di chiusura già emesso in precedenza. Per questo motivo, il locale è stato posto sotto sequestro penale.