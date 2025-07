Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dei taxi abusivi nel capoluogo campano. Negli ultimi due mesi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno intensificato i controlli nei principali snodi di trasporto della città – stazione centrale, stazione marittima e aeroporto di Capodichino – sanzionando 15 conducenti per un totale che sfiora i 73mila euro. Sei di questi sono risultati completamente abusivi: per loro è scattato il sequestro del veicolo.

Napoli, stretta contro i taxi abusivi: sanzioni per 73mila euro e sequestri di veicoli

I controlli, effettuati dai militari del I e II Gruppo e del Gruppo Pronto Impiego, hanno portato anche al fermo amministrativo di altri due mezzi. Le violazioni accertate vanno dalla mancanza della revisione periodica all’operatività in aree non autorizzate, con l’intento di accaparrarsi clienti nei luoghi di maggiore afflusso turistico. Le destinazioni offerte erano spesso corse verso il centro città, Sorrento e la costiera amalfitana, a tariffe spesso sproporzionate.

In diversi casi, i conducenti non esponevano il tariffario, impedendo ai passeggeri – in molti casi turisti stranieri – di conoscere in anticipo il costo della corsa. Una violazione che prevede sanzioni amministrative comprese tra 86 e 338 euro, con il rischio di sospensione della licenza dopo cinque infrazioni.

Due conducenti senza patente

Grave la situazione di due conducenti abusivi sorpresi alla guida senza patente, revocata in entrambi i casi dall’Autorità Prefettizia. Uno dei due era già recidivo per esercizio abusivo dell’attività, mentre l’altro era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un precedente controllo.

Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti che operavano a bordo di SUV o auto di grossa cilindrata, privi di qualsiasi licenza, ma capaci di attirare ignari passeggeri con l’apparenza di un servizio regolare. Il sequestro del veicolo e le sanzioni pecuniarie rappresentano solo una parte delle misure adottate per reprimere il fenomeno.