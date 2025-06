Aversa, controlli nella movida: 18mila euro di multe e due denunce per droga e armi

Movida blindata ad Aversa. In campo i moticiclisti dei carabinieri. Scattate due denunce e sanzioni per 18mila euro. Tra gli illeciti contestati la guida senza patente e la mancata copertura assicurativa.

Controlli nella movida: sanzioni per 18mila euro

Le moto in dotazione ai militari, particolarmente agili nel centro cittadino, hanno consentito di raggiungere tempestivamente e in tutta sicurezza anche le stradine più interne e affollate della movida aversana. Il particolare dispositivo messo in campo dall’Arma ha consentito di procedere al controllo di 250 persone e 180 veicoli, con la contestuale elevazione di 74 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, principalmente riferite alla mancata copertura assicurativa dei mezzi, guida senza patente, senza casco e senza la cintura di sicurezza. Otto sono stati i veicoli oggetto di sequestro amministrativo e 23 quelli sottoposti a fermo. In totale sono state contestate sanzioni per 17.824,00€.

Armi e droga

Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno sorpreso un 25enne del potentino che, all’interno della propria autovettura, nascondeva un coltello da caccia della lunghezza di 19 centimetri, una bustina termosaldata contenente 4.20 grammi di hashish e una mazza da baseball della lunghezza di 63.5 centimetri. Gli stessi militari, nel corso di una successiva perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di un 37enne in atto sottoposto alla misura di detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di marijuana dell’altezza di circa 1 metro. Sia il 25enne che il 37enne sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere, rispettivamente, di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente.