Autocertificazione per spostamenti: dove scaricare il modulo

Autocertificazione per spostamenti. Come saprete il Decreto della presidenza del Consiglio emanato ieri prevede da questa mattina il monitoraggio nelle “aree a contenimento rafforzato”. (leggi qui)

Per “esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” è consentito comunque spostarsi dalle zone a contenimento rafforzato, a patto però di presentare ai controlli un’autocertificazione che attesti il motivo dello spostamento al di fuori dall’area soggetta alle restrizioni.

Il modulo è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza (lo puoi trovare a fine articolo). Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus.

Leggi anche >> Arresto e multe per chi esce di casa senza motivi di necessità

Autocertificazione per spostamenti

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Il modulo di autocertificazione potrà essere compilato anche seduta stante attraverso i moduli forniti dalle forze di polizia. È quanto prevede la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal ministero dell’Interno con le indicazioni specifiche per i controlli nei territori “a contenimento rafforzato”. Un divieto assoluto di uscire di casa, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Così come già avviato in precedenza, negli aeroporti saranno controllati i passeggeri in partenza e in arrivo e, anche in questo caso, sarà necessario esibire l’autocertificazione per muoversi dalle zone a contenimento rafforzato.

Dove scaricare il modulo di autocerificazione