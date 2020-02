Marco Marchisio e sua figlia Ludovica Marchisio

Marco Marchisio e sua figlia Ludovica sono tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Conosciamoli meglio: vita privata, moglie, carriera e cosa fanno nella vita.

Chi è Marco Marchisio?

Marco marchisio, meglio conosciuto come Marco Berry, nasce a Torrione il 12 aprile del 1963. Fin da piccolo Marco nutre una profonda passione per la magia e per l’illusionismo. La sua carriera inizia molto presto. All’età di 8 anni Marco compare nel celebre programma Sim Sala Bin, qui si innamora perdutamente del mondo della magia.

L’evento che gli cambia letteralmente la vita è l’incontro con il numero uno della magia, ovvero Harry Houdini, re indiscusso dell’escapologia. L’abilità in questione consiste nel sapersi liberare da catene o da corde con estrema velocità. Con la sua Magia aiuta i più bisognosi: l’illusionista infatti fonda una Onlus “Marco Berry Magic for Children”. L’associazione si occupa principalmente di aiutare bambini che versano in difficoltà nelle zone più povere del mondo.

Moglie

Marco marchio è un molto molto riservato sulla sua vita sentimentale. Attualmente non è sposato ma è impegnato sentimentalmente con una donna, la cui identità è sconosciuta al mondo del gossip, che lo ha reso nuovamente padre di una bimba di nome Carlotta. Marco era precedentemente sposato con la sua ormai ex moglie, donna con cui ha avuto la sua prima figlia.

Chi è Ludovica Marchisio?

Ludovica Marchisio nasce a Torino il 17 ottobre 1999. Nel 2019 si è diplomata presso l’Istituto Tecnico B. Vittone di Chieri, in provincia di Torino. Ama l’arte, il disegno e l’equitazione. E’ stata una delle concorrenti di Pechino Express in coppia con suo padre Marco Berry: il nome del team è “Padre e figlia”. A causa del lavoro del padre non riesce a vederlo molto e la partecipazione al reality è stata l’occasione per trovare più intesa.

Gli altri concorrenti di Pechino Express

I gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma

Padre e figlia: Marco Marchisio e Ludovica Marchisio

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le top: Ema Kovac e Dayane Mello

Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay

I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa

I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo