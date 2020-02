Max Giusti a Pechino Express: altezza, età, film, moglie e figli. Chi è Max Giusti, concorrente di Pechino Express? All’anagrafe Massimiliano Giusti, è un attore, conduttore televisivo, comico, imitatore, doppiatore e conduttore radiofonico italiano. A Pechino Express è in coppia con Marco Mazzocchi: i due sono i Gladiatori.

Max Giusti: altezza

E’ alto 1 metro e 89 cm.

Max Giusti: età

E’ nato a Roma il 28 luglio 1968. Ha 51 anni.

Max Giusti: moglie, figli

Il 4 luglio 2009 Giusti si è sposato con Benedetta Bellini. Il 23 novembre 2010 è nato il suo primo figlio, Matteo; il 9 giugno 2012 è nata la seconda figlia, Caterina. È proprietario a Roma di un club di tennis, sport di cui è un grande appassionato.

Il 3 ottobre 2010, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica, partecipa a un concerto gratuito ad Arzignano insieme a Lucio Dalla, Luca Carboni, Giusy Ferreri, Francesco Grollo, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Ron e gli Statuto.

Max Giusti: carriera e biografia

Di origini marchigiane da parte di padre (Monterubbiano) e sarde da parte di madre (Norbello), è cresciuto nel quartiere romano Portuense, a Casetta Mattei, intraprendendo da giovanissimo la carriera televisiva. Ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 prendendo parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nel 1993 partecipa a Mi raccomando insieme a Massimo Ranieri mentre in seguito prende parte a Mio capitano (1996) e al programma umoristico Seven show(1998-1999).

E’ tra i conduttori di Stracult nel 2001. Nel 2007 ha assunto la conduzione di Stile Libero Max, show che ripropone il format di Libero reso famoso da Teo Mammucari. Entra poi da coprotagonista nel ruolo dell’Ispettore Raffaele Marchetti nel cast di Distretto di Polizia 7, Nell’autunno 2008 è in video pure nel cast della seconda stagione della serie Raccontami. Dal settembre 2008 conduce una delle più importanti e controverse trasmissioni di Raiuno, Affari tuoi, sostituendo il collega Flavio Insinna.

In 5 anni di conduzione ha aperto oltre 900 pacchi. Dal gennaio 2013 presenta il nuovo varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi, affiancato dalle attrici Laura Chiatti e Donatella Finocchiaro, e dallo showman Cristiano Malgioglio. Dall’11 settembre al 20 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Dal 29 agosto 2016 approda a Discovery conducendo sul NOVE la prima edizione del game show Boom! in seguito rinnovato per altre quattro edizioni, in seguito per il canale conduce il quiz-upfront Quizzovery e in una puntata di Cucine da incubo si presta a un crossover col suo game show; dal 27 agosto 2018 presenta un altro quiz, Chi ti conosce?, che chiude per bassi ascolti dopo 30 puntate il 5 ottobre, e il programma di cucina C’è posto per 30?.

Max Giusti a teatro

Autore e attore di numerose commedie teatrali insieme all’amica e allora sua fidanzata Selvaggia Lucarelli, nel 1994 recitò in Cessate il fuoco per proseguire con 30 anni, Come un pesce fuor d’acqua e Il grande sfracello.

Max Giusti: film

Al cinema ha esordito nel 2000 con la commedia di Carlo Vanzina E adesso sesso; in precedenza aveva fatto parte del cast del film per la televisione Ladri si nasce di Pier Francesco Pingitore e del sequel di quest’ultimo, Ladri si diventa, entrambi in onda su Canale 5.

Nel 2001 ha avuto una parte in Heaven di Tom Tykwer mentre nel 2004 è tornato a generi più congeniali con Le barzellette, ancora di Vanzina. Le sue ultime interpretazioni sul grande schermo sono La fiamma sul ghiaccio, con Raoul Bova e Donatella Finocchiaro, e Nero bifamiliare di Federico Zampaglione. Nel 2010, per la prima volta nella sua carriera, presta la voce ad un personaggio animato, Gru, il protagonista del film della Universal Pictures Cattivissimo me, ruolo che manterrà anche nei seguiti e film correlati.

Max Giusti Instagram

Il conduttore è presente anche sui social. Questo è il suo profilo Instagram.