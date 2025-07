Un ordinario posto di blocco si è trasformato in una significativa operazione per i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo. Durante un controllo alla circolazione nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due uomini di nazionalità libica, di 42 e 39 anni, entrambi regolarmente soggiornanti in Italia.

Casalnuovo, fermati con quasi 375mila euro in contanti: denunciati due cittadini libici

Nonostante i documenti fossero in regola, l’evidente stato di agitazione dei due ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. Nell’abitacolo nessuna traccia di sostanze stupefacenti o armi, ma è stato il contenuto del portabagagli a destare sorpresa: un borsone contenente 374.695 euro in contanti, suddivisi in mazzette. Tra queste, otto banconote sono risultate false.

I due uomini, incapaci di fornire una spiegazione sull’origine e la destinazione del denaro, sono stati accompagnati in caserma. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento di altri 31mila euro in contanti e due dispositivi conta soldi, strumenti comunemente utilizzati per la gestione e il conteggio di ingenti somme.

Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati denunciati per trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete. L’intera somma di denaro è stata sequestrata.