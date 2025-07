Doppia operazione nelle ultime ore del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano. Nel mirino dei caschi bianchi automobili fuorilegge e attività commerciali non in regola.

Giugliano, alla guida di auto rubata e senza patente: denunciata una 60enne

Nella zona della rotatoria adiacente al Centro Commerciale “Grande Sud”, durante il controllo di una Nissan Micra, gli agenti hanno identificato alla guida una donna di nazionalità bosniaca, 60 anni, residente a Giugliano. Dal controllo è emerso che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, privo della revisione periodica obbligatoria, e che la conducente era senza patente di guida.

Non solo: a seguito di ulteriori verifiche, il mezzo è risultato rubato nel febbraio dello scorso anno a una cittadina giuglianese. L’autovettura è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria. La conducente è stata sanzionata per un totale di 6.139 euro. La donna è stata inoltre deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Sanzionato noto mobilificio

Parallelamente, il Nucleo di Polizia Commerciale ha effettuato un controllo presso un mobilificio appartenente a un noto marchio commerciale. È emerso che l’attività era priva dell’autorizzazione necessaria per la vendita di merce ingombrante, un’attività per la quale non è sufficiente la semplice SCIA.

Il legale rappresentante dell’attività è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro, mentre l’accertamento è stato trasmesso al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), che dovrà ora emettere un provvedimento di inibizione dell’attività. Le operazioni rientrano in un piano di controlli straordinari per garantire la legalità e la sicurezza sul territorio comunale.