Vera Gemma a Pechino Express: chi è? Sorella, marito, età, film, padre

Vera Gemma a Pechino Express: chi è? Scopriamo la sorella, marito della concorrente di Pechino Express. Nel programma di Rai 2 fa parte della coppia de “Le figlie d’arte” con Asia Argento.

Vera Gemma a Pechino Express: chi è?

Vera Gemma è un’attrice cinematografica italiana. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni.

Vera Gemma: chi è il padre

Suo padre era l’attore, stella del cinema, Giuliano Gemma noto per aver recitato in il Gattopardo di Luchino Visconti, Una pistola per Ringo, Il ritorno di Ringo, Adiós gringo, Un dollaro bucato, I lunghi giorni della vendetta, Per pochi dollari ancora e I giorni dell’ira. Negli anni 1980 prese invece parte a Tenebre di Dario Argento e Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli e diede il volto al celebre personaggio dei fumetti Tex Willer in Tex e il signore degli abissi, film originariamente pensato per la televisione. Grazie all’enorme successo che i suoi film avevano in Giappone, all’inizio degli anni ottanta la casa automobilistica Suzuki ha prodotto due tipi di scooter con il suo nome. Dalla fine degli anni ottanta ha lavorato soprattutto in produzioni televisive. Nella sua lunga carriera cinematografica ha interpretato oltre cento film e ha ricevuto numerosi premi tra cui: il David di Donatello, il premio al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary come miglior attore, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e per tre volte il Premio De Sica.

“Papà era una persona umile. Ci ha sempre detto: ricordate che il fatto di essere figli di un attore importante, non significa che siete più importanti di altri. Caso mai significa che siete più fortunate“ ha detto Vera parlando del padre durante Vieni da me di Caterina Balivo.

Vera Gemma: la madre

La madre di Vera, Natalia Roberti, è invece morta prematuramente, quando la figlia Vera aveva soltanto 25 anni.

Vera Gemma: marito

Della sua vita privata sappiamo che in passato l’attrice si è trasferita a Los Angeles, dove ancora vive oggi attualmente. Torna a Roma solo per progetti lavorativi e per fare visita a suoi fratelli. Vera Gemma nel 2001 si è sposata con Jamil, ex campione di Kung Fu, conosciuto a Parigi. Tuttavia, l’amore tra l’attrice e suo marito termina dopo qualche anno, e i due così si separano ufficialmente. Nel 2008, Vera incontra però Henry Harris, musicista di blues, conosciuto proprio a Los Angeles. Dalla loro unione nasce anche il primo figlio della Gemma. La coppia, però, non arriva mai al matrimonio.

Vera Gemma: età

È nata a Roma, il 4 luglio 1970. Ha 49 anni.

Vera Gemma: i film

A soli 16 anni l’artista debutta nel film La Sindrome di Stendhal, di Dario Argento. Proprio in questa occasione conosce la figlia dell’amato registra horror, Asia Argento, con la quale inizia una profonda amicizia che culmina nella partecipazione a Pechino Express 2020. In seguito, l’interprete è nel cast di Ladri di Cinema, mentre l’anno seguente la troviamo in Alliance cherche doigt, Hardboiled Egg, Stressati e Cartoni Animati, girati nel 1997.

Due anni dopo, Vera Gemma è nel film E vivremo insieme tutte le stagioni, per poi tornare al fianco di Asia Argento in Scarlet Diva, che ottiene un enorme successo. Il 2004 segna l’ultima apparizione cinematografica dell’attrice, nella pellicola The card player. Nel 2018, Vera presenta al Festival di Roma un documentario su suo padre Giuliano, registrato tra l’Argentina e il Perù.

Vera Gemma: sorella

Sorella di Vera Gemma è Giuliana Gemma, anche lei figlia dell’attore Giuliano. Questo il suo profilo Instagram.