Chi è Marco Mazzocchi: età, altezza, moglie, bio, Pechino Express

Marco Mazzocchi è giornalista sportivo molto noto nel suo settore e vice direttore di Rai Sport dal 2016. Sarà tra i concorrenti di Pechino Express. Conosciamolo meglio: età, altezza, vita privata, moglie, biografia.

Marco Mazzocchi, età e altezza

Il giornalista nasce a Roma il 13 aprile 1966. La sua età dunque è di 53 anni. L’altezza è di 1,77 m per un peso pari a 78 kg.

Vita privata, moglie

Della vita privata di Mazzocchi sappiamo ben poco. Le poche informazioni su di lui riguardano il suo forte legame con il fratello Matteo e il suo matrimonio con Monica. La donna, però, è lontana dal mondo della tv.

Marco Mazzocchi, biografia

Figlio di Giacomo Mazzocchi, Marco eredita da suo padre la passione per il giornalismo e telecronaca. Da piccolo, infatti, si dilettava a commentare le partite mentre le guardava insieme ai suoi amici.

Da ragazzino viene scelto nella trasmissione SPQR condotta dal suo papà. Qui poneva le domande agli ospiti presenti in studio. Dopo essersi diplomato ha prestato servizio presso l’autorevole testata de La stampa di Torino e RDS. Qualche anno dopo, poi, è stato chiamato dalla Rai. Purtroppo nel 2004 il suo percorso si è incrinato, portandolo alla sospensione dall’incarico. Questo per aver partecipato ad iniziative pubblicitarie e questo non gli era permesso.

Comunque in generale la carriera di Marco Mazzocchi è concentrata principalmente sul giornalismo sportivo. Da ben 31 anni lavora come inviato, giornalista e non solo in Rai ed è vice direttore di Rai Sport dal 2016.

Pechino Express

Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express sarà presente coppia dei Gladiatori formata da Marco Mazzocchi e dall’amico e collega Max Giusti.

Insieme si metteranno in gioco, attraverseranno un continente meraviglioso come l’Asia e si addentreranno nei paesaggi incredibili di Thailandia, Cina e Corea del Sud, per un percorso totale di ben 8000 km.