Chi è Enzo Miccio: Pechino Express, sposato, fidanzato, altezza, età.

Enzo Miccio, il più noto wedding planerà della televisione italiana fa parte dei concorrenti di Pechino Express. E’ in coppia con la sua assistente e sono: I Wedding Planner. La coppia è formata da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi.

Chi è Enzo Miccio?

Vincenzo “Enzo” Miccio è un conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner italiano. La sua formazione si è conclusa con l’istituto europeo di design a Milano. Negli anni ha partecipato come conduttore a diversi programmi e negli ultimi tempi si è dedicato anche alla scrittura intrattenendo una rubrica per la rivista White Sposa. La notorietà l’ha raggiunta con il programma televisivo “Ma come ti vesti” su Real time.

Enzo Miccio: sposato, fidanzato

Enzo Miccio è omosessuale. Il 16 aprile 2019, durante una puntata di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo, Enzo Miccio riceve un videomessaggio d’amore dal suo compagno francese Laurent, direttamente da Parigi.

Enzo Miccio: età

E’ nato a San Giuseppe Vesuviano, il 5 maggio 1971. Ha 48 anni.

Enzo Miccio: altezza

E’ alto 1,79 cm.

Enzo Miccio: carriera

Debutta in televisione nel 2005, sul network Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. Dal 2009 inizia la conduzione di Ma come ti vesti?!, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi, nel quale i due fashion stylist si prendono cura del rinnovamento del guardaroba e del look di persone comuni.

Conduce insieme a Carla Gozzi il programma Shopping Night. Nel 2012 debutta come romanziere pubblicando con Rizzoli un libro ispirato a Grace Kelly. Conduce la trasmissione televisiva su Real Time L’eleganza del maschio, in cui fornisce consigli di eleganza e buone maniere al pubblico maschile. Nel 2014 partecipa alla 10ª edizione dello show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, in coppia con Alessandra Tripoli.

Nello stesso anno inizia la conduzione dei programmi Diario di un wedding planner e di Enzo Missione Spose, entrambi in onda su Real Time. Nel febbraio 2015 entra invece a far parte della giuria di Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, e da inizio al programma Real Time a Sanremo con Enzo in cui mostra i retroscena dello storico Festival di Sanremo ed intervista e giudica i look esibiti dalle star che si susseguono nelle edizioni.

Seguono poi, tra il 2016 e il 2017, ruoli da giurato in Miss Italia 2016 per LA7 e Piccoli giganti. Nel 2018 riceve una parte nel film Puoi baciare lo sposo mentre il 12 maggio 2018 è presente come opinionista alla diretta speciale Royal Wedding: il matrimonio di Meghan e Harry per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Dal 2019 torna a condurre Shopping Night, sempre con Carla Gozzi, e il nuovo programma Abito da sposa cercasi Palermo, format rivisitato dal programma televisivo statunitense Abito da sposa cercasi, trasmesso in Italia sempre su Real Time. Nel 2020 parteciperà con Carolina Gianuzzi, anch’essa wedding planner, al programma Pechino Express.