Pechino Express 2020, le coppie e le tappe di questa edizione

Pechino Express 2020, coppie e tappe di questa edizione. Parte questa sera Pechino Express 2020. Da martedì 11 febbraio, in prima serata su Raidue, inizia l’ottava edizione dell’adventure-game. Il programma si articola in 10 puntate, condotte come ormai da tradizione da Costantino Della Gherardesca.

Non cambia lo schema del gioco. Le coppie dovranno spostarsi da una tappa all’altra con uno zaino, contenente una dotazione minima, il necessario per sopravvivere insomma, e un euro al giorno a persona in valuta locale. Durante il tragitto, le coppie scopriranno tradizioni, cibi e usanze locali e dovranno affrontare sfide e prove per arrivare alla meta finale.

Pechino Express 2020: le coppie

Le coppie in gara quest’anno sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), Padre e Figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio), i Palermitani (I Soldi Spicci), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Pechino Express 2020: le tappe

Quest’anno i concorrenti attraverseranno l’Asia. Le coppie partiranno dallaThailandia e attraverseranno l’isola incontaminata di Koh Phra Thong, famosa come l’isola del Buddha D’oro, e i templi della capitale Bangkok, fino a raggiungere la Cina e la Corea del Sud. Tre paesi totalmente diversi tra loro per paesaggio, clima, cultura, lingua e realtà sociale. Con la novità della Repubblica Coreana, un territorio fino a qualche tempo fa poco conosciuto in Occidente, per la prima volta tra le destinazioni di Pechino Express.

Le tappe dell’ottava edizione, sottotitolata Le Stagioni dell’Oriente, saranno le seguenti: – Tappa 1 (Thailandia): Ko Phra Thong/Thamma Park/Surat Thani – 277 km

– Tappa 2 (Thailandia): Surat Thani/Wat Khao Chong Kaeo/Hua Hin – 486 km

– Tappa 3 (Thailandia): Hua Hin/Sai Yok Noi waterfalls/Bangkok – 532 km

– Tappa 4 (Thailandia): Bangkok

– Tappa 5 (Cina): Dali/Shilin Stone Forest/Shitouzhai – 556 km

– Tappa 6 (Cina): Kaili/Basha Miao Village/Longshengzhen 456 km

– Tappa 7 (Cina): Xijianyuan Scenic Area/Moon Hill/Wuzhou – 384 km

– Tappa 8 (Cina): Wuzhou/Zhaoqing/Guangzhou/Shenzhen – 395 km

– Tappa 9 (Corea del Sud): Busan/Namwon/Taekwondowon – 352 km

– Tappa 10 (Corea del Sud): Suwon/Seoul – 84 km.

L’allarme Coronavirus per i concorrenti

Per i concorrenti che hanno visitato la Cina è sorto il dubbio tra i telespettatori del rischio Coronavirus ma dalla produzione hanno rassicurato che non c’è pericolo. Lo show è stato registrato tra ottobre e novembre scorsi. Il viaggio è stato registrato lo scorso autunno per un totale di 37 giorni.

Il noto programma tv è presente anche sui social network dove aggiorna gli utenti sulle novità del game show. Questo il profilo Instagram.