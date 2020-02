Chi è Asia Argento: biografia, età, altezza, Weinstein, tattoo

Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento un’attrice, regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, attiva sia nel cinema italiano, sia in quello internazionale. Scopriamo alcune curiosità su di lei: bio, età, altezza, caso Weinstein, tattoo.

Asia Argento, biografia

Figlia del celebre regista Dario e dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi, è stata registrata allo stato civile con il nome di Aria, in quanto la normativa allora vigente impediva l’uso di alcuni tipi di nomi, tra cui quelli geografici. E’ comunemente nota come Asia, nome che i genitori avrebbero voluto imporle e che utilizza prevalentemente anche in ambito lavorativo. Grazie a lei il nome Asia si diffuse in tutta Italia dopo il 1980 quando cambiarono le leggi.

La Argento è inoltre sorellastra dell’ex attrice e stilista Fiorella detta Fiore, nata nel 1970 dal precedente matrimonio del padre con Marisa Casale. Oltre a Fiore aveva anche un’altra sorellastra, Anna Ceroli Nicolodi, nata il 9 giugno 1972 dalla precedente relazione di sua madre con lo scultore Mario Ceroli e deceduta in un incidente stradale il 29 settembre 1994.

Dal 2000 al 2006 ha avuto una relazione con il cantante Morgan dei Bluvertigo, da cui nel 2001 ha avuto una figlia, Anna Lou, l’ha chiamata Anna in onore della sorella morta nel 1994, inoltre ha firmato recentemente lo sgombero di Morgan dalla sua abitazione perché a causa dei suoi debiti e del momento di difficoltà non è riuscito a pagarle il mantenimento nonostante come affermato da Morgan “lei non ne ha bisogno”. Nel 2008 ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto, nello stesso anno, il figlio Nicola. La coppia si è poi separata nel 2012.

Nel 2017 avviò una relazione con lo chef statunitense Anthony Bourdain.Nel giugno 2018 Bourdain fu rinvenuto morto in un hotel in Francia; appresa la notizia, la Argento ha ricordato il compagno su Twitter, chiedendo anche di rispettare la privacy della famiglia. E’ tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express in coppia con Vera Gemma.

Asia Argento, età e altezza

Asia Argento è nata il 20 settembre nel 1975 a Roma. Ha dunque 44 anni ed è alta 1.68 cm.

Caso Weinstein

Harvey Weinstein è stato uno dei più potenti produttori di Hollywood, ma nella sua posizione di potere ha agito anche come molestatore e stupratore. Ci sono voluti anni affinché molte attrici confermassero le voci sul suo conto, tra queste anche Asia Argento.

Angelina Jolie ha raccontato che a fine anni Novanta, ai tempi di Scherzi del cuore, Harvey Weinstein la importunò nella sua camera d’albergo ma non ha voluto spiegare in che modo venne importunata dal produttore se solo con avances o con espliciti gesti.

Wyneth Paltrow, all’età di 22 anni fu invitata nella stanza di Weinstein che cercò di farsi fare un massaggio e di portarla in camera da letto: lei scappò, raccontò tutto a Brad Pitt (suo fidanzato in quel momento) il quale minacciò il produttore affinché la cosa non si ripetesse.

Asia Argento ha raccontato di aver subito sesso orale perché terrorizzata dal fatto che non avrebbe più potuto lavorare con lui. Mira Sorvino durante il Festival di Toronto del 1995 venne molestata più volte con approcci fisici sempre più insistenti. Rosanna Arquette ha raccontato di essere stata molestata in una camera d’albergo nei primi anni 90. Dopo un massaggio al collo il produttore le prese la mano e provò a forzarla verso di sé. Ashley Judd ha raccontato di essere stata invitata a un appuntamento nella camera di Weinstein. Il produttore le chiese di guardarlo mentre si faceva la doccia. Lei scappò dalla stanza.

Tattoo

Asia Argento ha la passione per i tatuaggi, ne ha più di 30 sparsi su tutto il corpo e alcuni sono particolarmente appariscenti. Ha uno “scudo” simbolico sulla schiena, una collana vittoriana su petto e spalle, dei fiori contornati da decorazioni geometriche sui fianchi.