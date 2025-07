Un’importante operazione condotta dai carabinieri ha portato alla chiusura di una grande attività abusiva di vendita di spighe all’esterno del centro commerciale “La Birreria” nel quartiere Miano di Napoli. Il venditore ambulante, privo di autorizzazioni, è stato sanzionato con una maxi-multa da circa 70mila euro e denunciato per occupazione illecita di suolo pubblico.

Miano, chiosco abusivo di spighe nei pressi de “La Birreria”: sequestro e sanzioni per 70mila euro

L’intervento è stato effettuato dalle Unità Operative di Secondigliano e Avvocata, supportate dai motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, dai Carabinieri di Secondigliano, dal personale di ASIA e dai tecnici della società E-Distribuzione. L’uomo aveva allestito una vera e propria struttura commerciale abusiva su circa 100 metri quadrati di suolo pubblico, occupando stabilmente l’area con gazebo, ombrelloni, tavoli, sedie e altre attrezzature. L’installazione, oltre a invadere uno spazio destinato alla collettività, ha causato danni agli arredi urbani presenti in zona.

Non solo: anche l’allaccio elettrico risultava irregolare. L’energia necessaria per l’attività veniva fornita attraverso un contatore temporaneo, solitamente usato in situazioni eccezionali come cantieri o eventi pubblici, ma utilizzato in questo caso per scopi privati e permanenti. I tecnici di E-Distribuzione hanno quindi provveduto a disconnettere immediatamente la fornitura.

Oltre alla sanzione amministrativa, al gestore sono stati contestati anche reati penali, tra cui invasione di spazio pubblico, danneggiamento e deturpamento. Le attrezzature impiegate per la vendita sono state sequestrate e messe sotto custodia giudiziaria, affidate temporaneamente allo stesso responsabile.