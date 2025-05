“Arte, poesia e impegno per l’ambiente: si è conclusa con successo la mostra ‘Natura, arte e ambiente’, ospitata nella sede di Teleclubitalia, in via Palumbo a Giugliano.

Teleclubitalia celebra arte e ambiente: successo per la mostra “Natura, arte e ambiente”

Il Finissage si è trasformato in un vero e proprio evento culturale, animato da un reading poetico che ha visto protagonisti Marco Aragno, Emanuele Canzaniello, Francesco Filia, Eugenio Lucrezia, Gaia Parlato e Fabiana Russo, con versi che hanno emozionato il pubblico presente.

Promossa dal direttore di Teleclubitalia, Giovanni Francesco Russo, in collaborazione con il gallerista Franco Riccardo, l’iniziativa ha messo in dialogo linguaggi diversi: parole, immagini e suoni. A fare da cornice all’evento, i video proiettati delle artiste Chiara di Domenico e Lucia Gangheri, che hanno offerto uno sguardo originale e intenso sul rapporto tra natura e arte contemporanea.

Un’occasione di incontro e riflessione, che ha saputo unire cittadini, artisti e appassionati in un momento di vera condivisione culturale. E non finisce qui: l’esperienza proseguirà con nuovi appuntamenti, già in programma nelle prossime settimane, per continuare a far dialogare creatività e territorio.”