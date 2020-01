Cristiano Malgioglio chi è: altezza di Cristiano Malgioglio, gif, età, Cristiano Malgioglio senza occhiali, scopri le sue canzoni

Cristiano Malgioglio, altezza, gif, età, senza occhiali. Nome all’anagrafe è Giuseppe Cristiano Malgioglio. Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Sylvie Vartan e Franco Califano, oltre a molti altri.

Cristiano Malgioglio: altezza, età

E’ nato a Ramacca il 23 aprile 1945. Ha 74 anni. E’ alto 1,65cm. E’ un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Il suo profilo Instagram è molto seguito, ha oltre 1 milione di follower.

Cristiano Malgioglio, gif

Su Cristiano Malgioglio circolano in rete tante gif, soprattutto sulla sua partecipazione al Grande Fratello vip. In quell’edizione molte delle sue espressioni sono divenute famose e sono così state create simpatiche gif.

Cristiano Malgioglio, canzoni, carriera

Nel 1972 debutta come autore delle parole della canzone di Donatella Moretti “Amo”. In seguito entra a far parte dei Quarto Sistema, formazione musicale attiva nella prima metà degli anni Settanta e che ha come leader la cantante americana Roxy Robinson, per poi dare vita, una volta scioltosi il gruppo, ai Nuovo Sistema, che oltre alla Robinson comprende anche Italo Janne.

Proprio con Janne, nel 1974 Malgioglio scrive la canzone “Ciao cara come stai?”, grazie alla quale Iva Zanicchi vince il “Festival di Sanremo”; nello stesso periodo scrive per Roberto Carlos “Testarda io”, a sua volta interpretata dalla Zanicchi, che farà parte della colonna sonora del film “Gruppo di famiglia in un interno”, di Luchino Visconti.

Dopo essere stato in Brasile per collaborare con Roberto Carlos, nel 1975 Cristiano Malgioglio è l’autore delle parole della hit “L’importante è finire”, di Mina, e scrive per Giuni Russo i brani “In trappola”, “Che mi succede adesso”, “Lui nell’anima”, “La chiave”, “Mai” e “Soli noi”, che nel 1978 ottiene un notevole successo di critica e di pubblico, non solo in Italia ma anche in Francia.

Nella seconda metà degli anni Settanta Malgioglio si cimenta anche come cantante: nel 1976 interpreta “Nel tuo corpo”, cover di un brano di Roberto Carlos, e “Scandalo”, per poi cimentarsi in “Maledizione io l’amo” e, soprattutto, “Sbucciami“, canzone che diventerà un cult anche grazie ai numerosi doppi sensi che la caratterizzano.

Gli anni ’80

Nel 1980 scrive il testo di “Ho fatto l’amore con me”, canzone destinata ad Amanda Lear, la cui musica è composta da Giuni Russo insieme con Maria Antonietta Sisini. Poco dopo, la collaborazione con la Russo termina, ma Malgioglio si conferma un paroliere di successo per artiste come Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Dora Moroni, Rosanna Fratello, Patty Pravo, Dori Ghezzi, Milva, Amanda Lear, Monica Naranjo, Flavia Fortunato, Rita Pavone, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Stefania Rotolo, Sylvie Vartan, Marcella Bella e Lucia Cassini.

Alla fine del decennio torna a cantare con “Toglimi il respiro”, cover italiana di “Take My Breath Away”, originalmente interpretata dai Berlin e inserita nella colonna sonora di “Top Gun”

Cristiano Malgioglio, senza occhiali

Il paroliere indossa ventiquattro ore su ventiquattro gli occhiali da sole. Tantissimi fan si sono chiesti come mai Malgioglio porti sempre gli occhiali da sole. A quanto pare il cantautore siciliano ha un problema agli occhi, quindi deve evitare di esporli per troppo tempo alla luce del sole o a quella artificiale. Il diretto interessato ha rivelato la verità qualche giorno fa, anche se non ha approfondito del tutto la questione, restando sempre sul vago. Finalmente il mistero è stato svelato, ma c’è ancora un grosso dubbio che riguarda Cristiano. Raramente lo si vede in tv senza occhiali. Questa è una sua foto.