Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di stasera

Nuovo appuntamento con Che Tempo che fa, celebre talk show condotto da Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e del Mago Forest. Chi saranno gli ospiti di questa sera?

Questa sera la puntata sarà dedicata quasi interamente al Festival di Sanremo 2020, con retroscena, curiosità, interviste ed esibizioni dal vivo all’interno degli studi di Rai 2.

Achille Lauro e Diodato saranno presenti in studio per farci ascoltare nuovamente i loro brani e per parlarci della loro esperienza al Festival di Sanremo.

La prima parte del programma, in onda a partire dalle 19.40, avrà un piccolo spazio dedicato però all’emergenza del Coronavirus. Il medico virologo Roberto Burioni interverrà per informare su sintomi e modalità di contagio del virus. Ci sarà anche il giovane Mattia Santori, fondatore e leader del Movimento 6000 Sardine. Non mancheranno momenti comici ed esilaranti grazie ad Ale e Franz.

In serata ci sarà anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il conduttore e direttore artistico del 7oesimo Festival di Sanremo Amadeus.

E poi ancora Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, nelle sale da giovedì 13 febbraio con il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”,

Ma non è tutto. Ci sarà anche il cast del film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”: Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di “Pechino Express. La stagione dell’Oriente” al via martedì 11 febbraio su Rai2. Torna al tavolo anche Orietta Berti.