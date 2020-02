Paolo Rossi ospite a Sanremo: partecipazioni, età e malattia Paolo Rossi

Paolo Rossi sarà ospite della quinta e ultima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ancora una volta salirà sul palco dell’Ariston, ma staserà ci sarà per presentare il nuovo film di Fausto Brizzi di cui è uno dei protagonisti. Scopriamo alcune curiosità su di lui: partecipazioni a sanremo, età e malattia.

Paolo Rossi, Sanremo

Per lui non è la prima volta sul palco dell’Ariston, in passato è stato anche in gara e più di una volta ha accompagnato cantanti con le loro esibizioni. La prima volta è stata nel 1994 in gara con Enzo Jannacci con il brano I soliti accordi che arriva al sesto posto della classifica finale.

Nel 2007 torna con il brano inedito di Rino Gaetano “In Italia si sta male (si sta bene anzichenò)”. Gli anni successivi ha duettato con Samuele Bersani durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2012, con la canzone in gara “Un pallone”, e all’edizione 2018 con Lo Stato Sociale e il Coro dell’antoniano, con “Una vita in vacanza”.

Paolo Rossi, età

Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI. Ha dunque 66 anni.

Si trasferisce, durante l’adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico. Considerato milanese d’adozione, Paolo Rossi spazia da trent’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.

Paolo Rossi, malattia

Due anni fa ebbe una sorta di collasso da stress, e dietro precise direttive mediche, l’artista fu costretto a interrompere le repliche dello spettacolo “Ubu re d’Italia”, di cui fu autore, regista e interprete.