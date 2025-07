Nel pomeriggio di ieri, un’azione fulminea e coordinata di Polizia e Carabinieri ha portato all’arresto di tre uomini di 22, 23 e 31 anni, tutti di origine marocchina e già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati con le accuse di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, si avvicinano a turisti seduti su una panchina e scippano la borsa: arrestati in tre

L’intervento è scattato in via Cesario Console, nei pressi dei giardinetti che si affacciano sul lungomare, dove una pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile ha notato un uomo avvicinarsi, insieme ad altri due complici, a una coppia di turisti seduti su una panchina. In pochi istanti, uno dei tre ha afferrato una borsa lasciata accanto alla donna, tentando la fuga insieme agli altri.

L’azione non è però sfuggita alla vista degli agenti, che si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccare due dei malviventi dopo una breve ma movimentata colluttazione. Il terzo complice è stato intercettato poco dopo in via Acton grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla turista, visibilmente scossa ma illesa. I tre arrestati, attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovranno rispondere dei gravi reati contestati. L’operazione ha raccolto il plauso dei presenti, testimoni di un’efficace sinergia tra Polizia e Carabinieri.