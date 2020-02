Angela Finocchiaro nel cast di “La mia banda suona il pop”: figli, anni, marito, film

Angela Finocchiaro è un’attrice e comica italiana nata il 20 novembre 1955. Ha 55 anni. Ha vinto due volte il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per La bestia nel cuore (2006) e Mio fratello è figlio unico. E’ ospite sul palco del Festival di Sanremo perchè fa parte del cast del film “La mia banda suona il pop”.

Quanti anni ha Angela Finocchiaro?

E’ nata a Milano, il 20 novembre 1955. Ha 64 anni.

Angela Finocchiaro: figli e marito

Della sua vita privata si sa molto poco. E’ noto che è sposata con Danilo, attore conosciuto a teatro, con cui è convolata a nozze dopo 17 anni di convivenza e due figli, Nina e Nicolò. Da anni vive con la famiglia in Toscana, lontana dalla città, in un casale immerso nella natura, dove si rifugia ogni volta che è lontana dal set per trascorrere un po’ di tempo con i suoi cari.

Angela Finocchiaro: carriera, film

Ha iniziato la sua carriera come comica, lavorando a teatro nella compagnia Quelli di Grock. Ironica, divertente e talentuosa è stata la protagonista di numerosi film e di uno spot di successo in cui promuoveva un panettone in occasione del Natale.

Negli anni Settanta è diventata famosissima, conquistando il mondo del cabaret e passando successivamente al cinema. Nella sua lunghissima carriera Angela Finocchiaro ha collezionato moltissimi premi, fra cui due David di Donatello come migliore attrice non protagonista nei film La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi comici e attori di spicco, da Claudio Bisio, suo compagno in Benvenuti al Sud, ad Aldo, Giovanni e Giacomo, con cui ha recitato in La Banda dei Babbi Natale.

Nonostante sia un’attrice molto conosciuta, Angela Finocchiaro è molto riservata e poco avvezza ai social. Infatti non ha un profilo Instagram, ma esclusivamente una pagina Facebook dove condivide foto che la ritraggono sul set e insieme a colleghi e amici.