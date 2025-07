Ergastolo con tre anni di isolamento diurno per Antonio Mangiacapre, ritenuto responsabile dell’omicidio dei fratelli Marco e Claudio Marrandino. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Napoli, seconda sezione penale, che ha accolto pienamente la richiesta formulata dal Pubblico Ministero Antonio Vergara. Il duplice omicidio, avvenuto nel giugno 2024 in via Astragata, all’uscita di Succivo della Nola-Vila Literno, aveva profondamente scosso la comunità di Cesa, nell’Agro Aversano, lasciando una ferita ancora aperta.

Cesa, fratelli uccisi sulla Nola-Villa Literno: ergastolo per Antonio Mangiacapre

Grande la soddisfazione degli avvocati di parte civile, Dario Carmine Procentese e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, amici intimi delle vittime, che hanno espresso commozione alla lettura del verdetto: “Giustizia è stata fatta”. La Corte ha annunciato che le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.