Claudio Santamaria ospite di Sanremo: altezza, età, moglie, figli e film dell’attore

Claudio Santamaria sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. L’occasione è la presentazione del film “Gli anni più belli”. Si tratta di uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Ha esordito nel 1997 con il film “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni. Ma chi è Claudio Santamaria? Quanto è alto? E’ sposato? Ha figli?

Claudio Santamaria: altezza, età e film

L’attore è alto 1.80 centimetri. E’ nato a Roma il 22 luglio 1974. Ha dunque 55 anni e 56 da compiere. Il suo vero nome. all’anagrafe, è Claudio Santamaria Ferraro. Figlio di padre romano e mamma lucana, è cresciuto nel rione Prati di Roma, dove ha frequentato il Liceo artistico. Sin da adolescente ha mostrato il suo interesse per la recitazione e per un breve periodo ha studiato presso il centro di doppiaggio di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco.

Dopo un tentativo non riuscito di essere ammesso all’Accademia, il suo debutto sul palcoscenico arriva con La nostra città, diretto da Stefano Molinari. In teatro ha recitato spesso in opere scritte da Lucilla Lupaioli e dirette da Furio Andreotti e fatto parte della compagnia Area Teatro, a fianco di Paola Cortellesi. Il suo esordio al cinema giunge nel 1997, con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni.

Da lì la carriera di Claudio Santamaria sarà in ascesa. Lavorerà nel film di Gabriele Muccino “Ecco fatto”, e nei film di Marco Risi “L’ultimo capodanno” e “L’assedio” di Bernardo Bertolucci. Tuttavia, nonostante queste prima apparizioni, la la sua affermazione cinematografica principale è frutto delle sue interpretazioni in film come “Almost blue” e “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, per cui riceve anche una candidatura al David di Donatello. Decisiva per il suo successo sarà anche la partecipazione al cast del film “Romanzo criminale” di Michele Placido al fianco di altri attori come Pierfrancesco Favino e Kimmi Rossi Stuart.

Già vanta una presenza al Festival di Sanremo. Nel 2009, infatti nella serata di mercoledì 18 febbraio, ricorrenza del compleanno del cantautore genovese Fabrizio De André, ha cantato insieme alla P.F.M. e a un altro attore, Stefano Accorsi, la celebre canzone Bocca di Rosa .Nel 2016 si aggiudica il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot alla sua terza candidatura.

Moglie Francesca Barra e figli

Prima di sposarsi con la giornalista Francesca Barra, Claudio Santamaria ha avuto una relazione con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi. Nel 2007, dalla loro unione, è nata la figlia Emma, a cui l’attore ha dichiarato di essere molto legato. “Eravamo giovani. Io e Delfina ci siamo lasciati da tanto tempo, ma ci vogliamo ancora bene. Fino a qualche anno fa non sapevo tenermi accanto una fidanzata per più di qualche mese. Vivevo male il conflitto e alla prima frizione rompevo.”

La vera svolta sentimentale però arriva nel 2017. Santamaria dichiara di avere una storia d’amore con Francesca Barra. I due, che si conoscono da quando sono bambini, si rincontrano per motivi di lavoro mentre la Barra è incinta della sua terza figlia e si scambiano i numeri di telefono. Lei è una famosa giornalista originaria di Policoro, classe 1978 (più giovane del compagno di 4 anni). Nel 2018 i due rivelano di essersi sposati segretamente a Las Vegas, negli Stati Uniti, lontano dai riflettori. Nel maggio del 2019, Francesca Barra annuncia su Instagram di aver perso il figlio che aspettava da Claudio Santamaria.