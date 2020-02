Festival di Sanremo 2020: i vestiti di venerdì 7 febbraio e quello di Georgina

Occhi puntati alle co-conduttrici della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020: l’evento condotto da Amadeus giunge alla sua quarta serata. Vediamo insieme quindi cosa indosseranno le donne dell’Ariston. A co-condurre la serata Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Pronostici per le griffe di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

Quali vestiti indosseranno allora le due donne alla co-conduzione del festival della musica italiana? Antonella Clerici non è nuova del palco dell’Ariston: nel 2010 ha condotto da sola l’edizione del Festival di Sanremo, e nel 2005 aveva accompagnato nella conduzione Paolo Bonolis. Per lei i pronostici suggeriscono due outfit firmati Gai Mattiolo e Giada Curti.

Dopo qualche commento sulla figura di Francesca Sofia Novello e sulla sua partecipazione a Sanremo in quanto fidanzata di Valentino Rossi, siamo ormai pronti a vederla ai blocchi di partenza: questa sera per lei una confermata Alberta Ferretti. Una passione per la showgirl e co-conduttrice del Festival di Sanremo, che per l’occasione ha anche condiviso in anteprima il bozzetto degli abiti designati per lei.

Outfit Georgina Rodriguez terza serata di Sanremo 2020

Elegante e raffinata, ma anche esageratamente bella: Georgina Rodriguez ha confermato il suo charme verso il pubblico dell’Ariston nella terza serata del 6 febbraio 2020. Per l’occasione la bella compagna del calciatore CR7 al secolo Cristiano Ronaldo, non ha temuto confronti. Brillante e carica di gemme preziose, Georgina è scesa dalle scalinate dell’Ariston indossando un outfit firmata Alessandra Rinaudo per Atelier Pronovias. Modello a sirena che ha incantato il pubblico ma anche gli oltre quindici milioni di follower della ventiseienne.

Quanto hanno guadagnato le co-conduttrici di Sanremo 2020?

Un mare di polemiche per le entrate delle sette co-conduttrici di Sanremo 2020: non tutte infatti percepiscono lo stesso compenso. Vediamo insieme quanto hanno guadagnato le donne dell’Ariston che hanno condotto e condurranno le serate accanto ad Amadeus.

Diletta Leotta: circa venticinquemila euro.

Francesca Sofia Novello: venticinquemila euro

Sabrina Salerno: venticinquemila euro

Alketa Vejsiu: venticinquemila euro

Georgina Rodriguez: centoquarantamila euro

Antonella Clerici: cinquantamila euro (anche se questa cifra è stata smentita dalla stessa ex conduttrice della prova del cuoco)

Meno osannate le tre giornaliste Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Rula Jebreal: per loro sono un rimborso spese indefinito.

Certamente a fare da padrone il salvadanaio dei compensi, oltre che l’esperienza delle conduttrici, anche il loro potere mediatico. L’influencer oggi è un vero e proprio mestiere e a quanto pare, numeri alla mano, Georgina Rodriguez è la vera star della settantesima edizione del Festival di Sanremo.