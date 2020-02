Georgina Rodriguez: chi è la compagna di Cristiano Ronaldo CR7? ospite a Sanremo 2020

Sarà Georgina Rodriguez 26 anni e modella che calcherà questa sera il palco dell’Ariston. Nota per essere la compagna di Cristiano Ronaldo dal 2017, la modella argentina nata il 27 gennaio 1994 ha una storia tutta da scoprire. Vediamola insieme.

Georgina Rodriguez, carriera, età e lavoro

Georgina Rodriguez la bella moglie di CR7 al secolo Cristiano Ronaldo, è una bellissima modella argentina. Lo stesso Ronaldo avrebbe dichiarato in un’intervista di averla conosciuta in uno store Gucci a Madrid. La bella argentina commessa nel negozio avrebbe subito destato l’attenzione del calciatore, nel 2016. Da allora i due non si sarebbero più lasciati.

Giovanissima studia prima danza, poi si lancia nel mondo della moda con ottimi riscontri. Legatissima alla sua famiglia, Georgina perde il padre nel 2019, in seguito alle conseguenze di una grave forma di ischemia. L’uomo aveva solo settanta anni.

Cristiano Ronaldo compagno, amico e padre impareggiabile

Nonostante la giovane età di Georgina Rodriguez, che staserà sarà ospite di Amadeus alla settantesima edizione di Sanremo 2020, la relazione con Cristiano Ronaldo non ha visto passare molto tempo prima di avere un figlio. Nel 2017 nasce infatti Alana Martina, la prima figlia della coppia, dopo i tre figli avuti da CR7 con madre surrogata.

Una relazione romantica e ricca di eccessi, quelli belli però. La Rodriguez avrebbe inoltre affermato di avere un trucco per tenere stretta a sé il compagno calciatore, con il quale vive a Torino da diversi anni. Un abito sexy prima di andare a dormire pare sia d’effetto…da sempre!

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, con i loro figli sarebbe vicini di casa di Luciana Litizzetto e Lapo. La loro casa dai colori grigi e sempre più che sorvegliata, avrebbe al suo interno piscina e palestra privata. Un modo come un altro per tenersi allenati, potendoselo permettere!

Che lavoro fa Georgina Rodriguez e quanto guadagna?

La bella modella compagna di Cristiano Ronaldo pare se la passi bene nella sua indipendenza economica dal compagno. Nonostante non manchi l’abbondanza in casa infatti, la donna preferisce continuare a lavorare come modella e influencer. Si stima che ogni suo post su Instagram valga almeno 8500 dollari.

Non contenta Georgina Rodriguez starebbe studiando per gestire il patrimonio del compagno, da sempre impegnato in attività alternative al calcio. Un modo come un altro infatti per assicurarsi quante più entrate possibili in un domani, quando smetterà di fare il calciatore.

Un altro colpo grosso per Amadeus, presentatore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.