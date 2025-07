Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza al Corso Campano al palazzo pericolante che aveva portato alla chiusura al traffico dell’arteria del centro storico. L’intervento, tanto atteso da residenti e commercianti della zona, è stato avviato già da qualche giorno direttamente dalla proprietà privata dell’edificio, dopo settimane di disagi e polemiche.

Giugliano, al via i lavori al Corso Campano da parte della proprietà

L’edificio in questione, dallo scorso ottobre segnalato come a rischio crollo a seguito di un problema al sistema fognario di via Panico, aveva imposto la drastica decisione di interdire la circolazione lungo una delle arterie principali della città, causando gravi ripercussioni sul traffico e sulle attività economiche della zona.

Dopo aver constatato l’inerzia della proprietà, che intendeva attendere l’esito del tribunale a cui si è appellata per conoscere le responsabilità, il Comune aveva predisposto l’avvio di lavori in danno, una procedura straordinaria che consente all’ente pubblico di intervenire direttamente a tutela della sicurezza pubblica, salvo poi rivalersi economicamente sui proprietari.

Una comunicazione formale era stata inviata nei giorni scorsi, notificando l’imminente avvio dell’intervento. Tuttavia, prima che le squadre comunali potessero entrare in azione, la proprietà ha deciso di muoversi autonomamente, avviando in extremis i lavori necessari a mettere in sicurezza l’immobile. Lavori che dunque dovrebbero consentire la riapertura del Corso Campano, chiuso da 8 mesi.