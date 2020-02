Chi è Pago: età, altezza, vita privata, bio e la storia con Serena Enardu

Pago è un cantante di musica leggera e concorrente del Grande Fratello Vip. Ha fatto discutere per la sua relazione con Serena Enardu, con cui ha consumato anche un rapporto sessuale nella casa del GF Vip. Ma quanto è alto l’artista? Quanti anni ha? Qual è la sua biografia su Wikipedia? Le sue canzoni più famose?

Pago, chi è? Età, altezza e biografia. Le canzoni

Il nome all’anagrafe è Pacifico Settembre. Nasce a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, il 30 agosto 1971. Ha dunque 48 anni e in estate ne compirà 49. E’ alto un metro e 75 circa, anche se non ci sono dati ufficiali sulla sua statura. Ha coltivato sin da piccolo la passione per la musica. Dopo varie esperienze con la prima band, i “New Rose”, e dopo alcune esperienze come artista di strada decide di lasciare la sua isola in cerca di fortuna. Gira l’Italia, partendo da Napoli fino a stabilirsi a Milano.

Nella capitale del Nord trova la sua realizzazione professionale. Infatti, dopo molte esibizioni live da solo, entra a far parte della cover-band “Super’Up”, che gli permette di realizzare oltre 200 date l’anno. Nel 2005, dopo molti provini inviati, ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce il suo primo singolo Parlo di te, che, oltre a far da colonna sonora a uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell’estate. A ottobre esce il singolo “Non cambi mai”.

Fondamentale però per la sua consacrazione sarà la partecipazione alla terza edizione del reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Sull’onda del successo pubblica il suo primo album, che porta il suo nome Pacifico Settembre, anticipato dal singolo “Vorrei tu fossi mia”. Nel 2008 esce il singolo “Love my love”. Un anno dopo pubblica il suo secondo album “Aria di settembre”. Nel luglio 2012 pubblica il nuovo singolo In eterno.

Segue un periodo di stasi in cui Pago non raccoglie molti successi e si concentra di più su se stesso. Il rilancio della sua immagine arriva di nuovo attraverso il piccolo schermo. Infatti, nel settembre 2019, partecipa, insieme alla sua compagna Serena Enardu, alla seconda edizione del reality show Temptation Island VIP e successivamente al Grande Fratello Vip, la trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini.

Fidanzata e vita privata: Miriana Trevisan e Serena Enardu

La prima storia importante di Pago risale al 2003. Quell’anno stringe un legame sentimentale con la showgirl di Mediaset Miriana Trevisan. La relazione dura tre anni e termina nel 2006. Successivamente i due hanno un ritorno di fiamma nel 2008: convolano a nozze e si sposano e nel 2009 è nato un figlio, Nicola. I venti di crisi non tardano però a fare capolino tra due. Nel 2013 è stata annunciata infatti la separazione tra Pago e Trevisan, questa volta definitiva.

Nello stesso anno ha iniziato una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Nel settembre 2019, dopo la partecipazione a Temptation Island VIP, i due sono usciti separati dal programma dichiarando la fine della loro storia, finché, tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, non avranno un ritorno di fiamma, che culminerà in un rapporto hot sotto le lenzuola ripreso dalle telecamere. “Vado al GF Vip perché devo riprendermi dopo l’esperienza di Temptation Island e perché ho bisogno di soldi”, dichiarerà Pago in una recente intervista.