Schianto nella notte a Mugnano: tre giovani in gravi condizioni. Si prega per Serena, Biagio e Gabriele

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, a Mugnano, in via Napoli. Il sinistro ha coinvolto un’auto e uno scooter con a bordo tre minorenni. Tutti e tre hanno riportato ferite e sono ricoverati in ospedale.

Schianto nella notte a Mugnano: tre giovanissimi in gravi condizioni. Si prega per Serena, Biagio e Gabriele

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Bravo guidata da un uomo di 52 anni si è scontrata con un motociclo Beverly sul quale viaggiavano un 18enne, una 15enne e un 16enne. L’impatto, violentissimo, ha fatto sbalzare lo scooter contro un’auto parcheggiata.

I tre ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice rosso negli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli. Le condizioni sono gravi: tutti hanno riportato fratture multiple e sono stati sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza. La prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.