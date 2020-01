Alfonso Signorini: Fedez Alfonso Signorini, Instagram, età, compagno Alfonso Signorini, altezza, malattia

Alfonso Signorini è un giornalista, opinionista, scrittore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e regista teatrale italiano, direttore responsabile della rivista settimanale Chi, specializzato nella cronaca rosa e, fino al febbraio 2012, direttore editoriale del settimanale televisivo. Adesso sta conducendo il Grande Fratello Vip 2020.

Alfonso Signorini, Fedez

Alfonso Signorini (eroe nazionale) è un singolo del rapper italiano Fedez, pubblicato il 31 maggio 2013 come quarto estratto dal terzo album in studio Sig. Brainwash – L’arte di accontentare. Il videoclip è stato pubblicato il 14 giugno 2013 sul canale YouTube del rapper e in esso hanno preso parte alcuni personaggi televisivi come Alfonso Signorini e Raffaella Fico. La versione del video inoltre si distingue da quella contenuta nell’album, in quanto vengono omesse la parte cantata da Elio e una parte della seconda strofa cantata da Fedez.

Alfonso Signorini: Instagram, età, altezza

Il giornalista ha anche un profilo Instagram molto seguito. Oltre 700mila i suoi follower. E’ nato a Milano il 7 aprile 1964. Ha 55 anni. E’ alto 1,77 cm.

Alfonso Signorini, compagno

Alfonso Signorini è omosessuale. Ha ammesso pubblicamente di essere stato fidanzato con Paolo Galimberti, imprenditore e politico. Sulla fedeltà al suo compagno ha una visione tutta sua: richiede troppo sacrificio a suo avviso, ma non per questo il loro rapporto è meno forte. Alfonso Signorini e il fidanzato stanno insieme dai primi anni 2000, ma il matrimonio non è mai stato tra i loro progetti: “Sono contrario sia a quello gay sia a quello etero. Fare una promessa, davanti a Dio o davanti a un ufficiale del municipio, di eterna fedeltà non va d’accordo con il mio modo di pensare: insomma, io non so quello che mi succederà domani mattina”, ha confessato il giornalista a Gente.

Non siamo certi siano ancora legati; in occasione di San Valentino 2019 ha postato una foto con il suo gatto e il suo cuscino, quasi a lasciar intendere che non lo avrebbe trascorso in dolce compagnia. Cristiano Malgioglio, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017, ha rivelato di aver avuto una relazione con il re del gossip e di averlo sempre considerato il suo grande amore, ma il direttore di Chi non ha mai confermato.

Signorini, invece, ha rivelato di aver avuto un flirt con Valeria Marini quando lui aveva 28 anni. Una relazione, a suo dire, durata diversi mesi (l’aveva persino presentata a sua madre). La Marini, però, sulla questione ha sempre glissato, non rivelando troppo.

Alfonso Signorini: la malattia

Nel 2011, all’apice della sua carriera, scopre di essere affetto da leucemia. E’ riuscito miracolosamente a scampare alla morte: “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”, ha raccontato a Verissimo. Forte della sua nuova filosofia di vita, Signorini è poi tornato al lavoro più carico di prima. E con una nuova promessa: non perdere più la connessione con la realtà.