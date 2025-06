Sono stati operati nella notte Biagio e Serena, rispettivamente 18 e 15 anni, due dei tre giovanissimi rimasti coinvolti in un violento impatto mentre erano a bordo di uno scooter a Mugnano, in via Napoli. Per fortuna l’intervento è riuscito, anche se i ragazzi restano in terapia intensiva con prognosi riservata.

Incidente a Mugnano, Biagio e Serena operati nella notte: restano gravi in prognosi riservata

Biagio e Serena sono giunti al pronto soccorso in condizioni critiche. Biagio ha riportato multiple contusioni polmonari, oltre a gravi lesioni alla milza e al rene. A causa della gravità del quadro clinico, è stato immediatamente sottoposto a un duplice intervento chirurgico: splenectomia (asportazione della milza) e nefrectomia (asportazione del rene), eseguiti in tempi rapidissimi.

Anche Serena, la ragazza di 15 anni, ha subito gravi danni: lesioni alla milza e una frattura scomposta del femore. Per lei è stata allestita d’urgenza una seconda sala operatoria, dove i medici hanno provveduto all’asportazione della milza e alla stabilizzazione della frattura del femore.

Entrambi gli interventi sono stati condotti dal dottor Alfonso Rispo, primario della UOC di Chirurgia Generale dell’ospedale di Giugliano, che ha gestito contemporaneamente le due emergenze, coordinando le equipe chirurgiche su due sale operatorie diverse. Attualmente Biagio e Serena sono ricoverati in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Giugliano. Le loro condizioni restano gravi, ma stabili grazie all’efficacia e tempestività dell’intervento medico.