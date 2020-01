Serena Enardu e Pago: chi è Serena Enardu l’ex di Pago la probabile concorrente del Grande Fratello vip

Questa sera il pubblico deciderà se Serena Enardu potrà entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è Serena Enardu, probabile concorrente del Grande Fratello vip?

Nel 2007 è diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne. La ragazza aveva deciso di cercare l’amore grazie alla possibilità offerta dalla redazione di Maria De Filippi, ma non ha avuto molta fortuna. Negli anni, in molti si sono appassionati alle sue vicende sentimentali, soprattutto al suo tira e molla con il ragazzo che le ha rubato il cuore davanti alle telecamere. Oggi i due non stanno più insieme.

Serena Enardu, Pago

Serena sembrava aver trovato la sua stabilità con Pago, cantante il cui nome all’anagrafe è Pacifico Settembre. Ma durante Temptation Island Vip 2019 tutto è cambiato. Da lì si sono accesi i riflettori sulla coppia Pago-Serena.

Al termine del programma Serena ha deciso di lasciare Pago. La ex tronista nutriva molti dubbi sulla loro relazione e la partecipazione al programma l’ha portata a prendere la decisione finale di mettere un punto alla loro storia d’amore. Ora, secondo quanto detto da Signorini durante la prima puntata, la donna potrebbe entrare nella casa proprio per chiarire definitivamente il rapporto tra i due.

Serena Enardu, chi è

Nata a Quartu Sant’Elena (Cagliari) il 19 luglio 1976, ha 45 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro. Serena Enardu ha una sorella gemella che si chiama Elga e un fratello di 6 anni più grande, Gianfranco. Si è diplomata in ragioneria e ha iniziato subito a darsi da fare, per avere una sua indipendenza economica. Per qualche anno ha lavorato in un centro di telefonia e poi ne ha aperto uno tutto suo. Nel frattempo ha iniziato la sua carriera televisiva.

Serena ha girato alcuni spot pubblicitari in compagnia di sua sorella, e ha condotto diverse trasmissioni di emittenti locali. Anche dopo il successo a Uomini e Donne ha continuato a frequentare l’ambiente televisivo. Ad esempio, nel 2011 lei ed Elga Enardu hanno affiancato Christian Cocco come inviate a Striscia la Notizia. Addirittura, nel 2015 le sorelle hanno fatto parte del cast di Zoolander 2, al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson.

Le parole di Pago nella casa

“Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei” ha detto appena entrato nella casa.