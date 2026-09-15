West Nile a Calvizzano, muore 72enne muore dopo aver contratto il virus

Lutto a Calvizzano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. La notizia del decesso è stata resa pubblica dal sindaco di Calvizzano sui social, attraverso un post con il quale il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’intera comunità ai familiari della donna.

La 72enne era stata colpita dall’infezione trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette. La sua morte arriva a poche settimane di distanza da un altro decesso registrato a Qualiano, dove una donna della stessa età era morta dopo aver contratto il West Nile.

West Nile a Calvizzano, il sindaco dà la notizia sui social

È stato proprio il sindaco di Calvizzano, con un messaggio pubblicato sulla sua pagina social, a comunicare alla cittadinanza la dolorosa notizia e a manifestare il cordoglio dell’amministrazione. “Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole non sono mai abbastanza”, ha scritto il primo cittadino, esprimendo a nome suo e dell’intera amministrazione comunale “la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene”. Nel suo messaggio il sindaco ha sottolineato come Calvizzano pianga una propria concittadina, rivolgendo ai familiari le condoglianze e “un abbraccio sincero da parte di tutta Calvizzano”.

Due decessi ravvicinati tra Calvizzano e Qualiano

Il caso di Calvizzano segue di poche settimane quello avvenuto nella vicina Qualiano, dove un’altra donna di 72 anni era deceduta dopo aver contratto il virus. Nel Casertano, invece, sono tre le persone decedute dopo aver contratto il virus West Nile. L’ultima vittima è un uomo di 80 anni residente a San Cipriano d’Aversa, morto dopo settimane di ricovero.