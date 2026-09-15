Ponticelli, raid nella notte nel cantiere degli alloggi comunali: devastate strutture e campo da tennis

Raid vandalico in un cantiere per la ristrutturazione di alloggi comunali a Ponticelli. Questa mattina i carabinieri della Compagnia Poggioreale sono intervenuti in via Edoardo Scarpetta, lotto 10, dopo la scoperta di numerosi danneggiamenti all’interno dell’area interessata dai lavori. Secondo quanto ricostruito finora, ignoti sarebbero entrati nel cantiere verosimilmente durante la notte, provocando danni a diverse strutture e attrezzature presenti nell’area.

Ponticelli, danni nel cantiere di via Edoardo Scarpetta

Nel raid sono stati danneggiati diversi tubi di irrigazione, pali dell’illuminazione, lastre in cemento e altre attrezzature edili. I vandali avrebbero inoltre preso di mira anche un campo da tennis, che risulta danneggiato. L’episodio è avvenuto all’interno di un cantiere destinato alla ristrutturazione di alloggi di proprietà comunale nel quartiere Ponticelli. Al momento non è stata resa nota l’entità economica complessiva dei danni.

Indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno effettuato un sopralluogo e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire ai responsabili. Le indagini sono in corso. Resta da chiarire anche il movente dell’incursione e se l’obiettivo degli autori fosse esclusivamente quello di danneggiare il cantiere o se dietro l’episodio possano esserci altre ragioni.