Una donna di 72 anni, Silvana D’Alterio, è deceduta dopo aver contratto il virus West Nile. La notizia ha scosso la comunità di Qualiano, in provincia di Napoli, dove la donna era molto conosciuta insieme alla sua famiglia.

Qualiano, c’è la prima vittima del West Nile: muore una donna di 72 anni

La 72enne si trovava ricoverata in ospedale già da diversi giorni e le sue condizioni erano considerate critiche. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 agosto. A comunicare pubblicamente la scomparsa della concittadina è stato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Attraverso i propri canali social, il primo cittadino ha espresso il cordoglio personale e quello dell’intera amministrazione comunale, stringendosi attorno alla famiglia e alle persone vicine alla donna in questo momento di dolore.

Tre contagiati

La situazione legata al West Nile sul territorio resta sotto osservazione. Secondo quanto riferito dal sindaco, a Qualiano risultano altre tre persone contagiate dal virus, di cui due in riabilitazione. Un elemento rassicurante arriva però dall’andamento degli ultimi giorni: da circa dieci giorni, infatti, non sarebbero stati segnalati ulteriori casi.

L’amministrazione comunale continua a mantenere i contatti con le autorità sanitarie competenti per seguire l’evoluzione della situazione. Dal Comune è stato inoltre rinnovato l’invito alla popolazione a rispettare le indicazioni e le misure di prevenzione già comunicate nei giorni scorsi. La morte della 72enne lascia dunque sgomenta Qualiano, dove in queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia della vittima.