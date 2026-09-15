Fiamme a Castel Volturno nella pineta comunale: caccia ai piromani

Momenti di forte apprensione a Castel Volturno per un vasto incendio divampato nella pineta comunale, nella zona del Villaggio del Sole. Le fiamme hanno coinvolto una porzione significativa dell’area verde e hanno richiesto un lungo intervento delle squadre di soccorso.

Fiamme a Castel Volturno nella piena comunale: caccia ai piromani

A favorire la rapida avanzata del fuoco sarebbero state le sterpaglie e la vegetazione secca presenti sul terreno. In poco tempo il rogo ha interessato diversi punti della pineta, rendendo necessario concentrare gli sforzi non soltanto sullo spegnimento, ma anche sul contenimento dell’incendio per scongiurare il coinvolgimento delle aree circostanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto avviando le operazioni per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. In campo anche i mezzi della Protezione Civile. Alle attività hanno contribuito inoltre alcuni mezzi messi a disposizione dall’ex sindaco Pasquale Marrandino, utilizzati per portare acqua direttamente nell’area raggiunta dall’incendio.

La pista dei piromani

L’intervento dei soccorritori è andato avanti fino alle ore serali. Particolare attenzione è stata riservata al rischio di un’ulteriore propagazione del fronte di fuoco, mentre proseguivano le operazioni necessarie per riportare la situazione sotto controllo. Al momento restano da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio. Sarebbe però stato trovato un buco nella recinzione in metallo che circonda il perimetro della pineta: un dettaglio che farebbe sospettare la mano di uno o più piromani in azione. Ad alimentare i sospetti della natura dolosa del rogo anche un forte boato avvertito in zona prima delle fiamme, probabilmente provocato dall’uso di bottiglie incendiarie per innescare il fuoco.