Aumenta l’attenzione a Qualiano, in provincia di Napoli, dopo la segnalazione di alcuni casi di virus West Nile tra i residenti. A rendere nota la situazione è stata l’amministrazione comunale, che ha invitato la popolazione ad adottare le opportune precauzioni, soprattutto per limitare l’esposizione alle punture di zanzara. Al momento non è stato comunicato ufficialmente il numero delle persone che avrebbero contratto il virus.

West Nile a Qualiano, cresce l’attenzione: segnalati alcuni contagi

Il Comune ha però fatto sapere, tramite il sindaco Raffaele De Leonardis, di essere in stretto contatto con le autorità sanitarie per seguire l’evoluzione della situazione e conoscere le condizioni di salute dei cittadini interessati. Parallelamente sono state avviate iniziative sul territorio per contrastare la proliferazione delle zanzare, principali vettori del virus West Nile.

“Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie per informarci sullo stato di salute dei nostri concittadini, ai quali auguriamo una veloce guarigione – scrive il sindaco -. Intanto raccomandiamo di seguire le indicazioni del ministero della salute per proteggersi dalle zanzare, vettore del virus West Nile. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle misure in campo a tutela della salute di ciascuno”.