Una Fiat Panda rubata in pieno giorno all’interno di una scuola di Casalnuovo, un pedinamento fino a Casoria e l’intervento dei militari della Sezione Operativa di Giugliano. È terminata con due arresti un’operazione condotta dopo il furto dell’utilitaria. A finire in manette sono stati Salvatore Abruzzese, classe 1992, e Luigi Esposito, classe 1995.

Fiat Panda rubata in una scuola a Casalnuovo e portata a Casoria: due arresti dopo il pedinamento

Secondo quanto ricostruito, i militari avrebbero seguito gli spostamenti della vettura fin dal momento del furto, senza mai perderla di vista. L’intervento è scattato a Casoria, quando i due uomini che si trovavano con l’auto stavano parcheggiando la Panda appena sottratta. Nel corso dell’operazione sarebbero stati inoltre rinvenuti e sequestrati arnesi e centraline, materiale sul quale saranno effettuati gli accertamenti del caso. La Fiat Panda è stata recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ora da chiarire l’eventuale utilizzo del materiale sequestrato e se possa essere collegato ad altri episodi analoghi. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.