Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 13 febbraio 2025, nel quartiere Vomero, nei pressi dello stadio “Arturo Collana” e di piazza Quattro Giornate. Un uomo di circa 90 anni, alla guida di un’automobile, ha imboccato contromano via Gino Doria, investendo un motociclista di 52 anni.

Vomero, imbocca contromano via Doria e investe motociclista: 52enne grave al Cardarelli

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, l’anziano avrebbe erroneamente percorso la strada in senso contrario, urtando dapprima due auto in sosta e successivamente il motociclista, che è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, trasportandola in codice rosso presso l’Ospedale “Antonio Cardarelli”. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non tali da mettere in pericolo la sua vita.

Gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Vincenzo Cirillo, sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e i passanti della zona, spesso trafficata e frequentata. Le indagini proseguono per determinare le esatte cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.